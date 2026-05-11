رفع تصرف ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان فارسان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج صفری از آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در منطقه «دره حنا» خبر داد و گفت: این عملیات که توسط یگان حفاظت از اراضی صورت گرفت، سرمایه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به بیت المال بازگرداند.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با نظارت دقیق و اشرافیت این یگان، یک فقره تصرف غیرقانونی در اراضی منطقه موسوم به «دره حنا» شناسایی و بلافاصله اقدامات قانونی لازم در این راستا آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی که توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود؛ رفع تصرف و به‌صورت کامل آزادسازی شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به ارزش ریالی این پرونده خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی زمین مذکور را ۴۵۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند که با اجرای این عملیات، این زمین از دست‌اندازی متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگشت.

صفری در پایان بر برخورد قاطع با مصادیق زمین‌خواری تأکید کرد و گفت: تیم‌های گشت و نظارت یگان حفاظت به صورت مستمر در حال پایش اراضی ملی استان هستند و از شهروندان عزیز درخواست می‌شود؛ در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز مشکوک یا تصرف اراضی، مراتب را جهت پیگیری سریع به شماره ۳۳۳۳۳۳۱۷ اطلاع‌رسانی نمایند.