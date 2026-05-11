۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

ممنوعیت هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت در اراضی الحاقی اخیر به شهر زنجان 

زنجان- معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری مالکیت در اراضی الحاقی اخیر به شهر زنجان، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدیون با اشاره به اینکه اراضی ۶۲۲ هکتاری شمال شرق شهر زنجان در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای الحاق به محدوده شهر قرار دارد، اظهار کرد: هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت از طریق فروش، واگذاری یا هر روش دیگر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، شامل قانون یاد شده می‌شود.

وی افزود: این قانون مشمول شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب ۶ مرداد ۱۳۸۱) است و تاکید می‌کند که در صورت انتقال مالکیت، اراضی مذکور به هیچ وجه قابلیت تغییر کاربری به مسکونی را نخواهند داشت.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان تاکید کرد: مطابق قانون فوق، تنها مالکان اولیه و تعاونی‌هایی که پیش از تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۱ مالک زمین بوده‌اند، امکان توافق و استفاده از زمین با کاربری مسکونی را دارند.

مهدیون اظهار کرد: این قانون شامل اراضی داخل محدوده قانونی شهرها نیز می‌شود و اراضی غیرمسکونی که پس از تاریخ یادشده تغییر مالکیت دهند، امکان تغییر کاربری به مسکونی را نخواهند داشت.

کد مطلب 6826969

