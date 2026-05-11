به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منبعی در بیمارستان الشفاء اعلام کرد که در حملات نظامیان صهیونیست به محله الزیتون در شهر غزه، یک نفر شهید شده است

منابع پزشکی در بیمارستان‌های غزه از شهادت چهار نفر در حملات و تیراندازی های نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف غزه طی امروز دوشنبه خبر دادند.

در پی تیراندازی یک پهپاد اسرائیلی در منطقه قریقع در محله الزیتون در جنوب شرقی شهر غزه، دو نفر زخمی و به بیمارستان المعمدانی منتقل شدند.

این در حالی است که ساعاتی قبل، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ شهید و ۱۶ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه، ۸۵۴ نفر شهید و ۲۴۵۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۴۰ نفر رسید.

این وزارتخانه از مجروح شدن ۱۷۲ هزار و ۵۵۵ نفر از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی تاکنون خبر داد.