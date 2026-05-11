دومین کاروان حج تمتع کرمانشاه راهی سرزمین وحی شد

سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله دوم اعزامهای حج تمتع از این استان اظهار کرد: صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، دومین کاروان زائران بیتالله الحرام در میان بدرقه پرشور مسئولان و خانوادههای آنان، سفر معنوی خود را از مبدأ کرمانشاه آغاز کردند.
وی با بیان اینکه این کاروان متعلق به هماستانیهای اهل سنت است، افزود: این گروه با ظرفیت ۱۲۵ زائر به مدیریت «حاج علی علیزاده» اعزام شده است که طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، ابتدا با استفاده از ناوگان ریلی راهی مشهد مقدس شده و سپس از فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد به سمت مدینه منوره پرواز خواهند کرد.
رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه در خصوص برنامه سفر زائران در سرزمین وحی تصریح کرد: ضیوفالرحمان پس از استقرار در مدینه منوره و اقامتی حدوداً یکهفتهای جهت زیارت مضجع شریف نبوی (ص) و ائمه بقیع، با قطارهای سریعالسیر عازم مکه مکرمه میشوند تا برای انجام مناسک اصلی حج تمتع آماده گردند.
کریمیخو به مراسم بدرقه امروز در ایستگاه راهآهن کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این مراسم علاوه بر مسئولان حج و زیارت، مشاور استاندار در امور اهل سنت و مدیران راهآهن نیز حضور داشتند تا هماهنگیهای لازم برای اعزام بدون دغدغه زائران و تأمین رفاه حال آنان در طول مسیر ریلی به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی در پایان با اشاره به آمار کلی اعزامهای امسال خاطرنشان کرد: در مجموع سهمیه تعیین شده برای استان کرمانشاه در حج تمتع سال جاری، ۲۵۰ نفر در قالب دو کاروان بود که با اعزام امروز، تمامی زائرانِ ثبتنام شده استان راهی این سفر معنوی شدند تا مناسک واجب حج را در سرزمین وحی به جا آورند.
