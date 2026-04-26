سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین برنامهریزیهای انجامشده برای مناسک حج سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در اواخر اردیبهشتماه سال جاری، استان کرمانشاه شاهد اعزام ۲۵۰ نفر از زائران شیعه و تسنن به سرزمین وحی خواهد بود.
وی با بیان اینکه این عزیزان در قالب دو کاروان ۱۲۵ نفره ساماندهی شدهاند، افزود: زمان دقیق آغاز این سفر معنوی برای کاروانهای استان، روزهای ۲۱ و ۲۳ اردیبهشتماه تعیین و برنامهریزی شده است.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه در ادامه با تغییر زاویه بحث به وضعیت کشوری ثبتنامها، تصریح کرد: فرآیند نامنویسی و انجام مقدمات اداری حج تمتع ۱۴۰۵ از سال گذشته کلید خورد و در ابتدا بالغ بر ۸۷ هزار نفر از سراسر کشور متقاضی این سفر بودند؛ اما در پی حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان، شماری از متقاضیان از سفر انصراف دادند و آمار نهایی به حدود یکسوم تقلیل یافت. بر همین اساس، مقرر شده است امسال در مجموع حدود ۳۰ هزار زائر از کل کشور راهی عربستان شوند.
کریمیخو در خصوص نحوه جابهجایی و لجستیک اعزام حجاج عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص پیشآمده در ماههای اخیر، در ابتدا سناریوی اعزام زمینی زائران مطرح بود؛ اما خوشبختانه با برقراری وضعیت آتشبس و صدور مجدد مجوزهای پروازی، روند اعزام زوار مجدداً به صورت هوایی انجام میگیرد.
وی اضافه کرد: سازمان حج و زیارت در برنامهریزیهای اولیه، ۱۸ ایستگاه پروازی را برای خطوط هوایی در نظر گرفته بود که با کاهش آمار حجاج، این تعداد به هشت ایستگاه محدود شد. هماکنون در حال پیگیری و رایزنی هستیم تا در صورت امکان، فرودگاه بینالمللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه را به عنوان یکی از این ایستگاههای هشتگانه تثبیت کنیم تا علاوه بر مردم استان، زائران استانهای همجوار نیز از این طریق اعزام شوند. با این حال، چنانچه این شرایط مهیا نشود، پرواز حجاج کرمانشاهی از مبدأ فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) صورت خواهد گرفت.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه در پایان به مسیر حرکت و اسکان کاروانهای استان در کشور عربستان اشاره کرد و گفت: زائران کرمانشاهیِ حج تمتع امسال، در بدو ورود به سرزمین وحی وارد مدینه منوره خواهند شد. این حجاج پس از اقامتی معادل شش شب و هفت روز در شهر پیامبر (ص)، برای انجام مناسک اصلی حج عازم مکه مکرمه میشوند.
