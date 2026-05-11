به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که دشمن به دنبال نابودی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله صنعت هستهای به عنوان یکی از عوامل قدرت کشور است.
رضایی افزود: رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین تصریح کرد که فعالیتهای صنعت هستهای ایران صلحآمیز بوده و صلحآمیز باقی خواهد ماند. موضوع فناوری هستهای در دستورکار مذاکرات قرار ندارد و غنیسازی نیز قابل مذاکره نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسلامی در این جلسه گفت که تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای پیشبینی و انجام شده است و صنعت هستهای کشور با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از دستاوردهای هستهای حفاظت میشود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه بر ضرورت حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای، تبیین فعالیتها و دستاوردهای هستهای برای مردم، برخورد قدرتمندانه با دشمن و اصلاح برخی نگاهها به صنعت هستهای در مذاکرات تاکید کردند.
وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون بر بیفایده بودن عضویت در NPT، کوتاه نیامدن در برابر دشمن و حفظ دستاوردهای هستهای کشور تاکید داشتند.
رضایی تصریح کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه بیان کرد که صنعت هستهای، صنعت زندگی، ایرانی، بومی و مورد نیاز ملت ایران و نسلهای آینده است؛ این صنعت در حوزههای مختلف کاربرد دارد و مجلس شورای اسلامی با تمام توان از صنعت هستهای پاسداری و حراست خواهد کرد؛ نباید از حق هستهای کوتاه بیایم. همچنین حفاظت از مراکز و دستاوردهای هستهای ضروری است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که موضوع هستهای در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و غنیسازی قابل مذاکره نیست.
