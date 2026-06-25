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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۳

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: پاسدار وحدت باشیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: پاسدار وحدت باشیم

بوشهر-سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی پس از تحولات اخیر، گفت: همه مسئولان و مردم باید پاسدار وحدت ملی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پنجشنبه شب در مراسم شام غریبان حسینی در روستای بهر شهرستان دشتستان با اشاره به مفهوم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» اظهار کرد: انسان‌ها همواره در معرض آزمون و امتحان قرار دارند و باید در عاشوراها و کربلاهای زمان خود سربلند بیرون آیند.

وی با اشاره به تحولات و جنگ اخیر منطقه افزود: ملت ایران در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود با ایستادگی و مقاومت، از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مردم ایران در این میدان با وحدت و همبستگی حضور یافتند، تصریح کرد: این اتحاد مقدس و سرمایه اجتماعی بزرگی که در نتیجه این شرایط شکل گرفته، باید حفظ شود و همه ما وظیفه داریم از آن صیانت کنیم.

رضایی تأکید کرد: دشمن همچنان در حال طراحی توطئه‌های مختلف علیه کشور است و مقابله با این تهدیدها تنها در سایه وحدت ملی، توجه به منافع ملی، امنیت ملی و حرکت حول محور ولایت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان بیش از دیگران وظیفه دارند پاسدار وحدت ملی باشند و از دستاوردهای ملت ایران دفاع کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آینده کشور گفت: اگر این مسیر با اتحاد و همدلی ادامه پیدا کند، آینده‌ای روشن و دستاوردهای بزرگی در حوزه‌های مختلف در انتظار ایران خواهد بود.

رضایی همچنین با اشاره به شهادت ۱۵ نفر از فرزندان شهرستان دشتستان در جنگ اخیر اظهار داشت: امنیت و سربلندی امروز کشور مرهون رشادت مردم و ایثار شهداست.

وی در پایان با ادای احترام به مقام شهدا، بر ضرورت ادامه راه آنان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و وحدت ملت ایران تأکید کرد.

کد مطلب 6870881

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