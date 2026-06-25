سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: پاسدار وحدت باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پنجشنبه شب در مراسم شام غریبان حسینی در روستای بهر شهرستان دشتستان با اشاره به مفهوم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» اظهار کرد: انسان‌ها همواره در معرض آزمون و امتحان قرار دارند و باید در عاشوراها و کربلاهای زمان خود سربلند بیرون آیند.

وی با اشاره به تحولات و جنگ اخیر منطقه افزود: ملت ایران در یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود با ایستادگی و مقاومت، از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مردم ایران در این میدان با وحدت و همبستگی حضور یافتند، تصریح کرد: این اتحاد مقدس و سرمایه اجتماعی بزرگی که در نتیجه این شرایط شکل گرفته، باید حفظ شود و همه ما وظیفه داریم از آن صیانت کنیم.

رضایی تأکید کرد: دشمن همچنان در حال طراحی توطئه‌های مختلف علیه کشور است و مقابله با این تهدیدها تنها در سایه وحدت ملی، توجه به منافع ملی، امنیت ملی و حرکت حول محور ولایت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان بیش از دیگران وظیفه دارند پاسدار وحدت ملی باشند و از دستاوردهای ملت ایران دفاع کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آینده کشور گفت: اگر این مسیر با اتحاد و همدلی ادامه پیدا کند، آینده‌ای روشن و دستاوردهای بزرگی در حوزه‌های مختلف در انتظار ایران خواهد بود.

رضایی همچنین با اشاره به شهادت ۱۵ نفر از فرزندان شهرستان دشتستان در جنگ اخیر اظهار داشت: امنیت و سربلندی امروز کشور مرهون رشادت مردم و ایثار شهداست.

وی در پایان با ادای احترام به مقام شهدا، بر ضرورت ادامه راه آنان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و وحدت ملت ایران تأکید کرد.