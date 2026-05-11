باند ۶ نفره سارق خودرو در کاشان منهدم شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح انهدام باند سارقان خودرو در کاشان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهر کاشان با شیوه و شگرد مشابه، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان طی انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی موفق شدند باند شش نفره سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنان را در عملیات های جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کاشان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات انجام گرفته به شش فقره سرقت خودرو در سطح شهر کاشان اعتراف کردند، تصریح کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: رعایت توصیه های انتظامی و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم زمینه وقوع انواع جرایم از جمله سرقت را تا حد زیادی کاهش می دهد که توصیه می شود مردم عزیز به هشدارها و توصیه انتظامی توجه لازم داشته باشند و آنها را اجرایی کنند.