برخورد با ثروت‌ نامشروع مقامات در دستور کار دادستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور از دفتر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادستانی کل کشور بازدید کرد.
این مقام عالی قضایی در این بازدید، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه ملی با حضور نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نه قانون اساسی در دادستانی کل کشور اظهار داشت: این کارگروه با هدف شناسایی و جمعآوری اطلاعات و مستندات از افرادی که با از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اموالی را بصورت نامشروع بدست آوردهاند تشکیل شده است و دستور تشکیل این کارگروه در دادسراهای مراکز استان با مسئولیت دادستان مرکز استان داده شده است.
وی با اشاره به مطالبه عمومی برای مبارزه با فساد افزود: مردم در تجمعات این شبها، بهصراحت خواستار مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی هستند. ما مدیون خون شهدا هستیم و باید در مسیر اجرای قانون، اقدامات لازم را انجام دهیم. ضروری است اموال افرادی که از بیتالمال سوءاستفاده کردهاند شناسایی و طبق سازوکار قانونی به خزانه دولت اعاده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانهای سراسر کشور تکلیف دارند با استفاده از اطلاعات موجود نزد ضابطین و نهادهای قانونی نسبت به شناسایی اموال نامشروع اقدام و پس از کسب مجوز از دادستانی کل کشور و انجام تحقیقات قانونی، اعاده اموال نامشروع را از دادگاههای ویژه درخواست نمایند و دو شعبه در دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به درخواستهای دادستانهای مراکز استان تشکیل شده است.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد همچنین از راهاندازی سازوکاری برای دریافت گزارشهای مردمی در دادستانی کل کشور از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: سامانه دریافت گزارشهای مردمی در دادستانی کل ایجاد شده و مردم میتوانند گزارشها، اطلاعات خود را در حوزه کسب ثروتهای نامشروع از سوی کارگزارن و مسئولان و مرتبطان آنها را با مستندات در سامانه اعلام کنند. همچنین دادستانهای سراسر کشور از طریق دادستان مراکز استان موظفند جهت شناسایی و برخورد با ثروتهای کسبشده نامشروع از سوی کارگزاران اقدام کنند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای مرتبط اظهار امیدواری کرد: در راستای تأمین منافع عمومی و پاسخ به افکار عمومی، با همفکری و همکاری نهادهای مسئول بتوانیم به وظیفه قانونی خود در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بهدرستی عمل کنیم.
روابط عمومی دادستانی کل کشور همچنین اعلام کرد:
نخستین جلسه کارگروه ملی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف در دادستانی کل با حضور نهادهای مرتبط تشکیل و راهکارهای لازم جهت مقابله موثر با کسب ثروتهای نامشروع اتخاذ شد.
ضمنا شهروندان گرامی درخصوص ثبت گزارشهای خود میتوانند از سامانه ذیل اقدام کنند:
https://gozaresh.eadl.ir
این سامانه در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایجاد شده که مقرر داشته: هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام کند.
