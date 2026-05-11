صالحی: دستگاه قضایی پشتیبان تولید و فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازدیدهای میدانی دادستان تهران از واحدهای تولیدی، علی صالحی، دادستان تهران به همراه معاون پیگیری پرونده‌های خاص خود و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف بررسی میدانی وضعیت تولید، رفع موانع احتمالی و حمایت قضایی و اجرایی از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور از یک شرکت تولیدات اقلام بهداشتی بازدید کرد.

در این بازدید دادستان تهران از خطوط تولید، ظرفیت‌های صنعتی و روند فعالیت این شرکت بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت تولید، مسائل، مشکلات و نیازهای این مجموعه قرار گرفت.

علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: امروز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر نامگذاری سال به عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و همچنین در چارچوب دستور ریاست قوه قضاییه برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از این واحدها بازدید به عمل آمده است.

دادستان تهران افزود: ریاست قوه قضاییه به‌صورت مستمر بر حمایت از تولید تأکید دارند و اخیراً نیز در جلسه‌ای که با وی داشتیم، مجدداً بر لزوم بازدید از واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهایی که نیازهای اولیه مردم را تأمین می‌کنند، تأکید شد. بر همین اساس، امروز به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کل صمت استان تهران، سازمان تأمین اجتماعی، شورای هماهنگی بانک‌ها، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و… از این واحدها بازدید صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که پس از این بازدید برگزار شده است مدیران واحدهای تولیدی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حاضر خواهند بود تا مشکلات به‌صورت مستقیم مطرح و با توافق و تعامل برطرف شود. هدف ما این است که با همدلی و همکاری، موانع تولید رفع و فعالیت واحدها تسهیل شود.

دادستان تهران با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دادسرای تهران گفت: حتی در شرایط جنگی نیز روند تولید متوقف نشد و مجموعه‌های اجرایی با جدیت در کنار تولیدکنندگان بوده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: این مجموعه با بیش از ۶۵ سال سابقه فعالیت، یکی از واحدهای مهم تولید مواد شوینده و بهداشتی از جمله پودر و صابون است که در شرایط جنگ نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده و نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده است. این واحد اکنون به صورت سه شیفت فعال است.

صالحی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید افزود: بر اساس منویات مقام معظم رهبری ((مدظله‌العالی)) و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادسرای تهران با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی فعال است تا مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کنند و در همین راستا بازدیدها و جلسات مستمر برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مسائل و مشکلاتی که این واحدهای تولیدی در این بازدید بیان کردند شامل مشکلات ارزی، تامین مواد اولیه، ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرکات، اصلاح پروانه‌ها و تخصیص ارز بود و در سریع‌ترین زمان ممکن برای حل آنها اقدام خواهد شد.

دادستان تهران همچنین اعلام کرد: در حوزه تسهیلات بانکی نیز با توجه به نیاز ضروری جامعه به محصولات بهداشتی و شوینده، از بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها انتظار می‌رود اولویت ویژه‌ای برای این بخش قائل شوند.

وی افزود: در خصوص اعتبار اولیه این واحد نیز تصمیم گرفته شد که حدود ۵۰ درصد افزایش یابد تا روند تولید تسهیل شود و این موضوع به عنوان مصوبه حمایتی پیگیری خواهد شد.

صالحی با تأکید بر اولویت‌بندی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان اظهار کرد: ضروری است واحدهایی که در اثر حملات اخیر آسیب دیده‌اند در اولویت رسیدگی قرار گیرند و روند بازسازی و بازگشت به تولید آنها تسریع شود. تمامی مشکلات و موانع تولید باید با نگاه حمایتی و اولویت دار بررسی و حل شود تا هیچ واحد تولیدی متوقف نماند.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی خود را حامی و پشتیبان تولید و فعالان اقتصادی می‌داند و هدف اصلی، کمک به استمرار تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم است. تلاش ما این است که با همکاری تمام دستگاه‌ها، مشکلات واحدهای تولیدی برطرف شده و این واحدها بتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرعامل: تولید بدون وقفه حتی در شرایط جنگی ادامه داشته است

مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: این شرکت با ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن محصول، توانسته سهمی قابل توجه معادل حدود ۵۵ درصد از بازار داخلی را تأمین کند.

وی افزود: این شرکت در طول سال جاری، علی‌رغم تمامی مسائل و مشکلات موجود، بدون وقفه و به‌صورت مستمر به فعالیت خود ادامه داده و حتی یک روز نیز تعطیلی نداشته است. میزان تولید این شرکت در مقایسه با سال گذشته نه‌تنها حفظ شده بلکه اندکی افزایش نیز داشته است.

مدیرعامل شرکت با اشاره به برخی چالش‌های زنجیره تأمین، از جمله مسائل مرتبط با ترخیص کالا از گمرک، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته مشکلاتی در زمینه خروج کالا از گمرک وجود داشت که با اقدامات تسهیل‌گرانه انجام‌شده، این روند به شکل قابل توجهی بهبود یافته و شرایط برای تولیدکنندگان تا حد زیادی تسهیل شده است.

وی همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط گفت: در حوزه‌هایی مانند اصلاح پروانه‌ها، ثبت سفارش بدون انتقال ارز و تأمین مواد اولیه، اقدامات و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است و این روند می‌تواند به بهبود شرایط تولید در صنایع شوینده کمک کند.

سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با قدردانی از حضور دادستان تهران در واحدهای تولیدی گفت: طی ۴۰ روز گذشته بیش از ۲۰ جلسه برگزار شده و حدود ۲۱۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند که یکی از آنها همین واحد تولیدی است.

وی با اشاره به موضوع تخصیص ارز گفت: با وجود محدودیت‌های موجود در تأمین ارز، اولویت‌بندی ویژه‌ای برای صنایع تولید کالاهای اساسی از جمله صنایع شوینده در نظر گرفته شده است. در شرایط فعلی، برخی تسهیلات از جمله امکان واردات بدون سهمیه و بدون انتقال ارز برای واحدهای تولید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که این واحد نیز در اولویت بهره‌مندی از این حمایت‌ها قرار دارد.