معاون فرماندار سلسله: افزایش سهمیه آرد روستایی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای آرد و نان شهرستان سلسله به ریاست پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرماندار، به منظور ارزیابی وضعیت فعلی، بررسی مشکلات و نواقص موجود در فرآیند حمل و توزیع آرد در سطح شهرستان و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت توزیع نان در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق روستایی، ظهر دوشنبه تشکیل شد.

بررسی درخواست‌های احداث نانوایی و قیمت نایلون

در این جلسه، با تأکید بر اهمیت حفظ شرایط و ضوابط صدور مجوز نانوایی‌ها، مقرر شد درخواست‌های جدید احداث نانوایی بر اساس ظرفیت شهرستان و با رعایت دقیق شرایط مالکیت، بهداشتی و شعاع صنفی بررسی و در صورت وجود شرایط لازم، ارزیابی شوند.

در خصوص مشکل افزایش قیمت نایلون و اثرات آن بر اقتصاد خانوارها، با اعلام گزارش‌هایی مبنی بر افزایش قابل توجه قیمت نایلون، مقرر شد تیم بازرسی ضمن پیگیری موضوع و مقابله با گران‌فروشی، گزارش‌های مربوطه را به استان اعلام کند.

افزایش سهمیه آرد روستایی و تغییر ساعت کاری نانوایی‌ها

پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرمانداری سلسله، در این جلسه، با اشاره به اهمیت پاسخگویی به نیازهای مناطق روستایی و با تأکید بر ضرورت تأمین آرد مورد نیاز در تمامی مناطق شهرستان، اظهار داشت: بررسی مجدد و در صورت امکان افزایش سهمیه آرد اختصاص یافته به مناطق روستایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با هدف کاهش مصرف انرژی، موضوع تغییر ساعت کاری نانوایی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، در آینده‌ای نزدیک به اطلاع عموم خواهد رسید.

پیگیری مصوبات شورای آرد و نان به منظور تأمین نان با کیفیت

در پایان جلسه، با توجه به اهمیت تأمین نان با کیفیت و در دسترس برای تمامی اقشار جامعه، مصوباتی پیرامون بررسی و ارزیابی وضعیت آرد و نان به تصویب رسید و مقرر شد این مصوبات به دقت پیگیری شده و نتایج آن به اطلاع عموم برسد.