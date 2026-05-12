مشاغل خانگی سلاح نرم اقتصاد خانواده در روزهای سخت

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی - صدای منظم چرخ خیاطی، پارچه‌های رنگی و قیچی‌هایی که بی‌وقفه در حرکت‌اند، در خانه‌ای کوچک در یکی از محلات کرج فضایی شبیه یک کارگاه تولیدی ایجاد کرده است. زن جوانی به همراه دو دخترش مشغول دوخت پرچم ایران هستند؛ پرچم‌هایی که این روزها با افزایش برنامه‌های شهری، مناسبت‌ها و تجمعات مردمی در سطح شهر، با رشد تقاضا روبه‌رو شده‌اند.

زن جوان که نخواست تصویر و نامش را فاش کنیم بدون توقف کار، نخ را از سوزن چرخ خیاطی عبور می‌دهد و می‌گوید: «این روزها سفارش‌ها بیشتر شده. مردم برای مراسم‌، برنامه‌های شهری و تجمعات شبانه پرچم می‌خواهند. ما هم کار را در خانه ادامه می‌دهیم. » در همین خانه کوچک، تولید، آموزش و معیشت در هم تنیده شده و یک واحد اقتصادی خانوادگی شکل گرفته است.

او و دو دخترش تمام مراحل تولید را خودشان انجام می‌دهند؛ از برش پارچه تا دوخت و بسته‌بندی. درآمد حاصل از این کار، به گفته خودشان، بخش مهمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و نقش مستقیمی در حفظ ثبات اقتصادی خانواده دارد؛ ثباتی که در شرایط سخت اقتصادی برای بسیاری از خانواده‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است.

در سطح کلان، مشاغل خانگی در سال‌های اخیر در استان البرز به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اشتغال‌زایی تبدیل شده‌اند. بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ صدها طرح مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و بخش قابل توجهی از سیاست‌های استان بر توسعه تولیدات خرد و خانگی متمرکز شده است.

در همین چارچوب، گزارش‌های رسمی از تخصیص حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی خانوارها در استان البرز خبر می‌دهند؛ تسهیلاتی که عمدتاً به زنان سرپرست خانوار و طرح‌های خرد اختصاص یافته و با هدف تقویت تولید در مقیاس کوچک پرداخت شده است.

همچنین طبق گزارش نهادهای اجرایی، در سال ۱۴۰۴ ده‌ها بازارچه محلی در شهرهای مختلف استان برگزار شده است تا تولیدکنندگان خانگی بتوانند محصولات خود را بدون واسطه به فروش برسانند؛ اقدامی که به گفته مسئولان، موجب افزایش گردش مالی خرد و تقویت اقتصاد مردمی شده است.

در کنار این سیاست‌ها، بهزیستی استان البرز نیز با اجرای طرح‌های خوداشتغالی، زمینه فعالیت صدها خانواده کم‌برخوردار را در حوزه مشاغل خانگی فراهم کرده است؛ از تولید پوشاک و صنایع‌دستی تا بسته‌بندی مواد غذایی و فروش اینترنتی.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشاغل خانگی در شرایط فشار اقتصادی و تحریم، تنها یک فعالیت معیشتی نیستند، بلکه یکی از ابزارهای اصلی تاب‌آوری اجتماعی محسوب می‌شوند. به باور آنان، ویژگی‌هایی مانند سرمایه اولیه پایین، انعطاف‌پذیری بالا و اتصال مستقیم به نیاز بازار، این مشاغل را به یکی از کارآمدترین مدل‌های اشتغال در دوره‌های بحران تبدیل کرده است.

در همین چارچوب، کارشناسان تأکید می‌کنند که توسعه بیمه مشاغل خانگی می‌تواند نقطه عطف این مسیر باشد. به اعتقاد آنان، در صورت گسترش پوشش بیمه‌ای و ایجاد امکان برخورداری از مزایای بازنشستگی، مشاغل خانگی از یک راهکار کوتاه‌مدت معیشتی به یک مسیر پایدار شغلی تبدیل خواهند شد؛ مسیری که هم امنیت اقتصادی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد و هم نقش این بخش را در اقتصاد مقاومتی کشور تثبیت می‌کند.

خانه این زن جوان همچنان روشن است. پرچم‌های آماده‌شده روی میز چیده می‌شوند و پارچه جدید زیر چرخ خیاطی قرار می‌گیرد؛ تصویری از تولیدی آرام اما پیوسته که از دل خانه‌ها جریان دارد و امروز بخشی از اقتصاد مردمی را در روزهای سخت اقتصادی زنده نگه داشته است.

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشارهای تحریمی و نوسانات بازار قرار دارد، مشاغل خانگی در استان البرز به یکی از ابزارهای عملی دولت برای حفظ جریان تولید و تقویت معیشت خانوارها تبدیل شده است. حمایت دستگاه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی و نهادهای توسعه‌ای استان باعث شده خانه‌ها از یک فضای صرفاً مصرفی به واحدهای کوچک تولیدی تبدیل شوند؛ واحدهایی که هم در گردش اقتصاد محلی نقش دارند و هم برای خانواده‌ها درآمد پایدار ایجاد کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تکمیل این زنجیره حمایتی با گسترش بیمه مشاغل خانگی می‌تواند آینده این بخش را متحول کند.

به باور آنان، اگر فعالان این حوزه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی قرار گیرند، مشاغل خانگی از یک راهکار مقطعی معیشتی به یک مسیر پایدار شغلی تبدیل خواهد شد؛ مسیری که علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری خانوارها در شرایط بحران، امنیت اقتصادی بلندمدت و انگیزه بیشتری برای ادامه تولید خرد در کشور ایجاد می‌کند.