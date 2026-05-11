به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه ایرانی در کارگاه جوانی جمعیت که امروز به مناسبت هفته ملی جمعیت و با حضور مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت توجه مستمر و جدی به مسئله خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، گفت: این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده است که با هدف حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج، تشویق فرزندآوری، حمایت از مادران و رفع موانع پیش‌روی خانواده‌ها تدوین شده است.

اجرای قانون نیازمند همراهی همه دستگاه‌های مسئول

ایرانی با تأکید بر اینکه اجرای مؤثر این قانون نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است، اظهار داشت: تحقق اهداف جوانی جمعیت تنها با تصویب قانون محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی، حمایت عملی، ایجاد امید در میان خانواده‌ها و کاهش دغدغه‌های آنان است.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: فرزندآوری و اقدامات جمعیتی نباید در شرایط دشوار کشور، از جمله شرایط جنگی، بحران‌ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به دست فراموشی سپرده شود؛ چرا که در چنین شرایطی اهمیت سرمایه انسانی، پایداری اجتماعی و تقویت نهاد خانواده بیش از پیش نمایان می‌شود.

هم‌اندیشی و تبادل تجربه در کارگاه جوانی جمعیت

ایرانی برگزاری این کارگاه را فرصتی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه و تبیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: امیدواریم این‌گونه نشست‌ها زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر و اقدامات مؤثرتر در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان، حضور سخنران حاذق این حوزه را در غنابخشی به مباحث این نشست مؤثر عنوان کرد.

در پایان این نشست، از دکتر مانیا بیرانوند به عنوان سخنران ویژه و هدایت‌کننده کارگاه، قدردانی شد.

تحقق جوانی جمعیت با فرهنگ‌سازی و حمایت عملی

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی، حمایت عملی و امیدآفرینی برای تحقق جوانی جمعیت، از عزم جدی مدیریت ارشد استان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی و هم‌اندیشی دستگاه‌های اجرایی، گامی مؤثر در این مسیر است.