۵۷ قطعه زمین فرزندآوری در خوی واگذار شد

مواود غریب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تشویق فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در شهرستان خوی در حال اجراست و تاکنون ده‌ها خانواده از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان خوی افزود: در مرحله نخست این طرح، ۸۷ متقاضی ثبت‌نام و واجد شرایط شناخته شدند که از این تعداد، برای ۴۸ خانوار زمین تخصیص یافته و ۳۴ قطعه نیز تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز ۳۳ متقاضی مورد تأیید قرار گرفته‌اند که تاکنون برای ۹۲ خانوار فرآیند تخصیص انجام شده و ۱۰ قطعه زمین تحویل متقاضیان شده است.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان خوی تصریح کرد: در مرحله سوم این طرح، ۱۷ متقاضی و در مرحله چهارم نیز ۷۰ متقاضی ثبت و بررسی شده‌اند که اقدامات اداری و آماده‌سازی برای ادامه واگذاری‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به مجموع عملکرد اجرای این طرح در خوی بیان کرد: در مجموع تاکنون ۵۷ قطعه زمین به خانوارهای مشمول طرح جوانی جمعیت در شهرستان خوی واگذار شده و ۸۸ خانوار نیز در صف دریافت زمین قرار دارند.

غریب خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن خانواده‌های دارای فرزند را کاهش دهد و زمینه‌ساز افزایش امید و امنیت خانوادگی در جامعه شود.