برگزیدگان پویش استانی «پرواز تا اقتدار» در لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان پویش استانی «پرواز تا اقتدار» که با هدف محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این واقعه، بهویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان معرفی شدند.
انتقال پیام مقاومت، ایستادگی و همبستگی به نسل کودک و نوجوان
این پویش با شعار «موشک خودتو بزن» تلاش داشت پیام مقاومت، ایستادگی و روحیه همبستگی را به مخاطبان، بهویژه نسل کودک و نوجوان، منتقل کند.
آثار ارسالشده نیز با بهرهگیری از خلاقیت و بیان هنری، این پیام را در قالبهای مختلف هنری به تصویر کشیدند.
داوری آثار توسط کارشناس آفرینشهای هنری استان
آثار رسیده به این پویش توسط کارشناس آفرینشهای هنری استان داوری و بررسی شدند.
پس از پایان مراحل داوری، از میان آثار رسیده، برگزیدگان این پویش معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان پویش «پرواز تا اقتدار»
برگزیدگان این پویش به شرح زیر معرفی شدند:
نازنین دلفانی (۱۲ ساله) از شهرستان دوره چگنی
عارفه شایستهفر از مرکز شماره ۲ بروجرد
غزل رضایی از مرکز شماره ۱ خرمآباد
ریحانه فراز از مرکز شماره ۱ خرمآباد
تقدیر از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و جوایز فرهنگی
گفتنی است از برگزیدگان این پویش با اهدای لوح تقدیر و جوایز فرهنگی تقدیر خواهد شد.
نظر شما