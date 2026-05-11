به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دلیر صحرایی عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای اداری مشهد در سال ۱۴۰۵ که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه دهم ذیالحجه مصادف با ششم خرداد و روز عید سعید قربان است، اظهار کرد: یکی از سنتهای حسنهای که در این روز توسط مؤمنان و خیران انجام میشود، ذبح دام قربانی و توزیع آن میان نیازمندان است که سنتی ارزشمند و ریشهدار در جامعه اسلامی محسوب میشود.
رئیس شبکه دامپزشکی مشهد با بیان اینکه بسیاری از بیماریهای عفونی بین انسان و حیوان مشترک هستند، افزود: حدود نیمی از بیماریهای عفونی انسان منشأ مشترک با دام دارند و در صورت تماس انسان با دام بیمار یا فرآوردههای دامی آلوده ممکن است به انسان منتقل شوند.
وی ادامه داد: برخی از این بیماریها در دام هیچ علامت ظاهری ندارند و در فصل گرما نیز شیوع بیشتری پیدا میکنند. از جمله این بیماریها میتوان به تب خونریزیدهنده کریمه کنگو اشاره کرد که بیماری خطرناک و گاهی کشنده برای انسان به شمار میرود. همچنین بیماریهایی مانند تب مالت نیز میتوانند از طریق دام یا فرآوردههای دامی آلوده به انسان منتقل شوند.
دلیر صحرایی با تأکید بر نقش کشتارگاهها در جلوگیری از انتقال بیماریها گفت: در کشتارگاهها نظارتهای دقیق بهداشتی انجام میشود و در واقع کشتارگاهها بهنوعی پالایشگاه بیماریها محسوب میشوند؛ زیرا دام قبل و بعد از کشتار توسط دامپزشکان مورد معاینه قرار میگیرد و در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی از چرخه مصرف خارج میشود.
رئیس شبکه دامپزشکی مشهد با درخواست از مدیران دستگاههای اجرایی برای اطلاعرسانی گسترده به مردم افزود: در روز عید قربان تمامی کشتارگاههای دام شهرستان مشهد فعال خواهند بود و نظارتهای بهداشتی و شرعی بر ذبح دام قربانی بهصورت رایگان انجام میشود.
وی همچنین به موضوع خرید دام زنده اشاره کرد و گفت: برای تأمین دام سالم، میادین عرضه مجاز دام در نقاط مختلف شهرستان پیشبینی شده است؛ از جمله در ورودی شرقی، غربی و شمالی شهرستان که شهروندان میتوانند دام مورد نیاز خود را از این مراکز تهیه کنند.
دلیر با تأکید بر ممنوعیت ذبح دام در معابر عمومی تصریح کرد: کشتار دام نذری در خیابانها و معابر شهری میتواند پیامدهای بهداشتی جدی داشته باشد و به همین دلیل این اقدام بهطور کامل ممنوع اعلام شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی مشهد گفت: برخی عوامل بیماریزا میتوانند سالها در محیط باقی بمانند. برای مثال عامل بیماری سیاهزخم که از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است، ممکن است دهها سال در محیط زنده بماند و سلامت عمومی را تهدید کند.
وی افزود: به همین دلیل از شهروندان درخواست میکنیم برای حفظ سلامت خود و جامعه، ذبح دام قربانی را تنها در کشتارگاههای مجاز انجام دهند.
دلیر همچنین از دستگاهها و نهادهای مختلف خواست در زمینه اطلاعرسانی همکاری کنند و گفت: از آموزش و پرورش درخواست داریم از طریق بستر «شاد» اطلاعرسانی لازم را به خانوادهها انجام دهد. همچنین مراکز بهداشت، ائمه جمعه و جماعات، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، بهزیستی و مجمع خیرین میتوانند در انتقال این پیامهای بهداشتی به مردم نقش مهمی داشته باشند.
رئیس شبکه دامپزشکی مشهد با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی دستگاههای مرتبط در روزهای آینده افزود: در این جلسه با حضور نمایندگان برخی دستگاهها از جمله شهرداری، برنامهریزیهای لازم برای مدیریت بهداشتی عید قربان انجام خواهد شد.
وی با اعلام آمادگی شبکه دامپزشکی برای پاسخگویی به شهروندان گفت: در روز عید قربان شماره تلفن ۱۵۱۲ شبکه دامپزشکی بهصورت فعال آماده پاسخگویی به تماسهای مردمی و ارائه راهنماییهای فنی و بهداشتی خواهد بود.
دلیر ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی شهروندان، مراسم عید سعید قربان امسال بدون هیچگونه مشکل بهداشتی برگزار شود و سلامت عمومی جامعه به بهترین شکل حفظ شود.
