فرماندار مشهد: ادارات ۲۰ درصد برق خود را از منابع جایگزین تامین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی در نخستین نشست شورای اداری مشهد در سال ۱۴۰۵ که عصر دوشنبه در محل فرمانداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بعد از یک وقفه طولانی از دی‌ماه، امروز نخستین جلسه شورای اداری را برگزار می‌کنیم که از جلسات ضروری و اساسی است.

وی با توصیه به حفظ نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع و صرفه‌جویی تصریح کرد: ما در شرایط نبرد نابرابر مستضعفین در برابر مستکبرین قرار داریم و وعده الهی پیروزی مستضعفین تحقق خواهد یافت. با وجود پیش‌بینی فروپاشی نظام ظرف یک هفته توسط دشمنان، امروز پس از هفتاد روز، سربلند و پیروز ایستاده‌ایم و این نتیجه وحدت و انسجام ملت است. وظیفه ما تقویت این وحدت است.

فرماندار مشهد ضمن اشاره به کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار گفت: بیش از هفتاد گروه نظارتی در شهرستان فعال هستند. اما باید با اطلاع‌رسانی و هماهنگی، بسیج همگانی برای نظارت بر بازار شکل بگیرد. تلفن‌های ۱۲۴، ۱۳۵ و ۱۱۳ آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند و هر تخلفی با قاطعیت برخورد می‌شود.

وی گران‌فروشی در شرایط جنگی و فشار اقتصادی را خیانت دانست و تأکید کرد: اگر کسی بخواهد از شرایط سخت مردم سوء استفاده کند، با او همانند زمان جنگ و بر اساس قوانین جنگی برخورد خواهد شد. هیچ گونه مماشاتی در این زمینه وجود ندارد.

فرماندار مشهد با اشاره به تأثیر کاهش زائران بر اقتصاد شهر اظهار کرد: در نوروز امسال نزدیک ۵۰ درصد کاهش زائر داشتیم که بر بیش از ۶۰۰ هزار شغل در بخش گردشگری اثر گذاشته است. با این حال، هتل‌ها با وجود ظرفیت بسیار پایین چراغشان را خاموش نکردند و پافشاری کردند؛ این پایداری قابل تقدیر است.

وی افزود: این روزها بیش از ۲۸۰ نفر در یک روز به فرمانداری مراجعه داشتند که بیشتر آن‌ها مشکلات معیشتی و مالی دارند. باید با گوش دادن و ارتباط مستمر با مردم، این فشارها را مدیریت کنیم.

حسینی در ادامه، ارائه برنامه‌های ارتباط با مردم ـ از برگزاری ملاقات‌های عمومی تا میز خدمت در مساجد و روستاها ـ را مطرح کرد و گفت: حداقل باید گوش شنوا برای درد دل مردم باشیم. نیروهای اعزامی به جلسات عمومی باید با حوصله و صبر پاسخگو باشند. در روستاها نیز باید حضور پیدا کنیم، مشکلات را بشنویم و کمک کنیم.

فرماندار مشهد ضمن تاکید بر رعایت دستورات بهداشتی و شرعی در آستانه عید قربان یادآور شد: کشتار دام در خیابان و منازل خطرناک و ممنوع است. باید همه مردم تشویق شوند تا ذبح را در کشتارگاه‌های مجاز انجام دهند و سلامت جامعه حفظ شود.

وی درباره بزرگداشت روز فردوسی و تقویت غرور ملی اظهار داشت: با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری، مراسم باشکوهی با رویکرد وحدت ملی و حماسه در آرامگاه فردوسی برگزار خواهد شد تا محور وحدت همه ایرانیان باشد.

فرماندار مشهد در بخش مدیریت منابع آب و برق هشدار داد: سد شوریجه بسته شده و شش میلیون مترمکعب آب دارد، سد کاریز، سد دوستی، طلوع و کارده نیز با کاهش شدید ذخایر مواجه‌اند. همه باید در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنیم. ادارات موظف‌اند ۲۰ درصد برق خود را از منابع جایگزین تأمین کنند، در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد.