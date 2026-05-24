به گزارش خبرنگار مهر، رضا افشاریان ظهر یکشنبه در نشست خبری ویژه عید قربان و ضوابط بهداشتی کشتار دام، بر نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنتی‌بیوتیک در واحدهای تولیدی تاکید کرد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به فرآیندهای نظارتی دامپزشکی گفت: کارشناسان دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی، موظفند پیش از خروج هرگونه فرآورده دامی از قبیل مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و گوشت قرمز، رعایت استانداردهای مجاز مصرف آنتی‌بیوتیک را به دقت بررسی کنند.

وی افزود: به‌منظور راستی‌آزمایی این نظارت‌ها، برنامه‌ای در سطح ملی تدوین شده است که بر اساس آن، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای از محصولات انجام و برای ارزیابی نهایی به آزمایشگاه رفرنس سازمان دامپزشکی کشور ارسال می‌شود.

افشاریان تصریح کرد: خوشبختانه طی دو سال گذشته، خراسان رضوی یکی از معدود استان‌هایی بوده است که هیچ گزارشی مبنی بر وجود باقیمانده‌های غیرمجاز آنتی‌بیوتیک در فرآورده‌های دامی آن ثبت نشده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص تغییر رویه‌های درمانی در صنعت پرورش طیور توضیح داد: تزریق آنتی‌بیوتیک به طیور نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه با توجه به پیشرفت‌های علمی، دیگر روش رایجی نیست.

وی افزود: امروزه درمان‌ها به‌صورت هدفمند و تنها در موارد خاص و تحت نظر مستقیم دامپزشک انجام می‌شود. استفاده از دارو در خوراک نیز تنها برای طیوری است که در روزهای ابتدایی دوره پرورش قادر به دریافت داروی کافی نیستند.

افشاریان با اشاره به تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط برنامه هفتم و دستورالعمل‌های سال جاری، اولویت اصلی ما نظام‌مند کردن درمان‌های آنتی‌بیوتیکی و کاهش حداکثری استفاده از دارو در صنعت دام و طیور است تا سلامت عمومی جامعه به بهترین نحو تضمین شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به باور عمومی مبنی بر ارجحیت مرغ تازه بر منجمد، گفت: بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند مرغ تازه کیفیت بهتری دارد، در حالی که فرآیند تولید و انجماد مرغ‌های صنعتی در کشتارگاه‌ها کاملاً استاندارد و علمی است. در این فرآیند، محصول بلافاصله پس از تولید وارد تونل انجماد شده و تمام مراحل در شرایط کنترل‌شده طی می‌شود.

وی در ادامه با مقایسه این فرآیند با شرایط خانگی افزود: وقتی مرغ تازه خریداری می‌شود، تا زمان رسیدن به یخچال منزل و شرایط نگهداری غیراستاندارد در محیط خانه، ممکن است دستخوش تغییرات کیفی شود. به همین دلیل، ما به‌عنوان متخصصان حوزه دامپزشکی، مرغ منجمد تولیدشده در بسترهای صنعتی را به دلیل حفظ بهتر زنجیره سرد و سلامت، گزینه مطمئن‌تری می‌دانیم.