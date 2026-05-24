به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن شوروزی ظهر یکشنبه نشست خبری عید قربان و ذبح حیوان در کشتارگاه بهداشتی که در این اداره برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن عید سعید قربان، به ریشه‌های تاریخی و اهمیت سنت قربانی در ادیان مختلف و به ویژه اسلام پرداخت و نسبت به انحرافات و خرافاتی که گاهی این سنت را خدشه‌دار می‌کنند، هشدار داد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی، افزود: قربانی در حج واجب است و در اسلام قربانی‌های متعددی وجود دارد. هرچند فقهای شیعه قربانی در روز عید قربان را مستحب می‌دانند، اما این سنت همچنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی بیان اینکه برخی قربانی می کنند و خون آن را به وسیله نقلیه خود می زنند، این عمل را فاقد هرگونه پشتوانه فقهی، قرآنی و شرعی دانست و ابراز کرد: علیرغم تلاش اصحاب رسانه برای کمرنگ کردن این خرافات، متاسفانه هنوز این باورهای نادرست در جامعه وجود دارد.

شوروزی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی و سلامتی در فرایند قربانی، خاطرنشان کرد: برای اطمینان از ذبح شرعی و بهداشتی، ۴۰ ناظر شرعی در سطح استان در کنار دامپزشکان فعالیت می‌کنند و مردم نباید هیچ دغدغه‌ای در این زمینه داشته باشند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر همدلی با خانواده‌های آسیب‌دیده، از انجام قربانی اشتراکی به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی استقبال کرد و گفت: توصیه می‌شود بخشی از گوشت برای خانواده خود و بخشی دیگر برای فقرا اختصاص یابد که این امر نیز فضیلت زیادی دارد.