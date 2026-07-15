اعتبار ۱.۱ همت بهزیستی خراسان جنوبی با ۴۷ درصد افزایش

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گازرانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته بهزیستی با اشاره به چهل و ششمین سال تاسیس بهزیستی، اظهار کرد: بهزیستی خراسان جنوبی ۱۷۲ نوع فعالیت را در حوزه های مختلف از طریق پنج معاونت این اداره کل تحت پوشش قرار می دهد.

وی با بیان این که در حوزه سلامت اجتماعی که بیشتر مربوط به زنان کودکان و خانواده است، افزود: هزار و سیصد و شصت پرونده رسیدگی شده که با اعضای خانواده آنها پنج هزار ۳۶۰ نفر بوده اند.

جذب ۹۲ درصد تسهیلات اشتغال

وی با بیان این که در مجموع خراسان جنوبی یکی از استانهای موفق در حوزه مشارکت های مردمی بوده است، افزود: در حوزه اشتغال هم یکصد و پنجاه و هفت میلیارد تومان تسهیلات اشتغال داشته ایم که ۹۲درصد آن جذب شده است و در این خصوص جزو دو استان برتر کشور هستیم.

گازرانی با اشاره به این در حوزه تولید خبر روابط عمومی بهزیستی استان از رتبه یست و هشت به رتبه اول کشور رسیده، افزود: در سال گذشته حدود ۱۸۲ واحد مسکونی برای جامعه هدف به بهره برداری رسید و امسال هم ۱۸ واحد دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

فروش تولیدات

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور فروش محصولات مددجویان با همکاری شرکتی اجرایی شد و در این راستا برای هر معلول یک اتاق فروش طراحی شده تا با استفاده از این ظرفیت معلولان و مددجویان بتوانند محصولات و تولیدات خود را با بیشترین قیمت به فروش برسانند، بدون اینکه انجام این کار برای آنها هزینه ای داشته باشد.

به گفته وی همچنین بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با منطقه ویژه اقتصادی تولیدات جامعه هدف در بازارچه ماهیرود برای فروش عرضه خواهد شد.

گازرانی تصریح کرد: در مجموع اعتبارات بهزیستی خراسان جنوبی در سال گذشته ۱.۱ همت بود که با وجود همه محدودیت های ناشی از جنگ، نسبت به سال قبل از آن ۴۷درصد افزایش داشت.

پوشش هزار و ۳۶۰ زن سرپرست خانواده

وی خاطرنشان کرد: هزار و ۳۶۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان هستند و یارانه های پرداختی به جامعه هدف نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد افزایش یافته است.

به گفته گازرانی، همچنین در سال گذشته ۷۸۰ نفر از افراد تحت پوشش، هزینه ویژه درمان را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: از ۲۵۹ فرزندی که در مراکز تحت پوشش بهزیستی استان مورد حمایت قرار گرفته اند، ۲۴نفر به سمت زندگی مستقل هدایت شده اند.