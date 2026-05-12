به گزارش خبرنگار مهر، امین غفاری نوازنده ویولن و مدرس موسیقی که طی ماه های گذشته برنده جایزه مسابقات جهانی اوزاکا در کشور ژاپن و برنده جایزه ویژه کمپانی آلمانی هنله ورلاگ شده است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود توضیح داد: در روزهای گذشته برای اجرا همراه با ارکستر سمفونیک تلویزیون بریکس در سنت پترزبورگ در ماه ژوئن به این کشور دعوت شدم. در این اجرا سولیست های دیگری نیز از کشور چین حضور دارند.

وی در معرفی این ارکستر بین المللی بیان کرد: ارکستر سمفونیک بین‌المللی تلویزیون بریکس (TV Brics International symphony Orchestra) ) در سال ۲۰۲۳ بر اساس شبکه رسانه‌ای بین‌المللی این تلویزیون تأسیس شد تا دستاوردهای کشورهای اتحادیه بریکس شامل چین، روسیه، برزیل، ایران را در زمینه فرهنگ و هنر موسیقی، در فضای رسانه‌ای جهانی به نمایش بگذارد.

به گفته غفاری این هفتمین تجربه سولیستی وی همراه با ارکستر های درجه یک در اروپا است.

امین غفاری پیش‌تر نیز همراه با ارکستر فیلارمونیک چک شمالی در سالن اسمتانا، ارکستر مجلسی سوک در فستیوال کروملو، ارکستر سمفونیک مارینسکی به مدیریت والری گرگیف و رهبری علی رهبری، ارکستر سمفونیک کالینینگراد، ارکستر سمفونیک کاسپین در کاخ کرملین به عنوان سولیست روی صحنه رفته است.

تأسیس گروه موسیقی بین‌المللی «خلیج فارس» و برگزاری چند کنسرت با این مجموعه، انتشار چندین تک آهنگ در حوزه‌های مختلف، حضور در ارکسترهای مختلف ملی و بین‌المللی به عنوان تک نواز، حضور در فستیوال «آکادمی بین‌المللی خاورمیانه» بخشی از فعالیت‌های امین غفاری در حوزه موسیقی را تشکیل می‌دهند.

این هنرمند طی سال‌های اخیر علاوه بر فراگیری تحصیلات تکمیلی خود در حوزه موسیقی به عنوان مدرس نیز به فعالیت در این بخش مشغول بوده است.