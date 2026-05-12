به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه فرمانده تیپ ۴۸ فتح به همراه استاندار، فرمانداران شهرستان‌های باشت، دنا و کهگیلویه و جمعی از مدیران و مسئولان استانی، با حضور در پایگاه‌های مرزی واگذار شده به تیپ ۴۸ فتح، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، اقدامات امنیتی و وضعیت خدمات‌رسانی به نیروهای مستقر قرار گرفتند.

این بازدید میدانی با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، ارزیابی میزان آمادگی نیروها و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی انجام شد.

مسئولان حاضر در این بازدید ضمن گفت‌وگو با نیروهای مستقر در مناطق مرزی، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان در تأمین امنیت و تسهیل ترددها قدردانی کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت پایگاه‌های مرزی در حفظ امنیت و توسعه مبادلات مرزی، گفت: تقویت زیرساخت‌های مرزی و حمایت از نیروهای خدوم مستقر در این مناطق، به ویژه نیروهای تیپ عملیاتی ۴۸ فتح، از اولویت‌های مدیریت استان است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

یدالله رحمانی افزود: امنیت پایدار در مناطق مرزی، زمینه‌ساز توسعه و افزایش خدمات‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.

فرمانداران حاضر در این بازدید نیز با تأکید بر تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی، استمرار این همکاری‌ها را در راستای ارتقای خدمات و رفع مشکلات مناطق مرزی ضروری دانستند.

در پایان این بازدید، مسائل، نیازها و مطالبات پایگاه‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تقویت امکانات و رفع مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.