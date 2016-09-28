به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین حکمتیان ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه این تیپ به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای برگزاری کنگره ملی شهدا عملیات والفجر ۸ را بازسازی می کند، افزود: از مدت‌ها پیش کار تمرین برای بازسازی این عملیات انجام شده و از تاریخ ۷ مهرماه تا یازدهم این عملیات بازسازی خواهد شد.

وی در ادامه نقشه عملیاتی والفجر ۸ را برای خبرنگاران تشریح کرد و اظهار داشت: این عملیات با حضور گردانهای مختلف تیپ ۴۸ فتح و در دهکده دفاع مقدس واقع در پارک ساحلی برگزار می شود.

جانشین تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کارها و اقدامات بزرگی توسط تیپ انجام شده که رسانه‌های استان کمتر به آن نپرداخته‌اند، تصریح کرد: تیپ ۴۸ فتح از این منظر مظلوم واقع شده است و رسانه‌ها تاکنون این خدمات را که در نقاط مختلف کشور از شمال‌غرب تا جنوب مشهود بوده، پوشش نداده‌اند.

سرهنگ حکمتیان با بیان اینکه تیپ ۴۸ فتح در شمال غرب با درگیری با گروه پژاک ۷ شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده است، عنوان کرد: توانستیم با همت فرزندان این استان امنیت پایداری را در این منطقه ایجاد کنیم و در آبادان و در مناطق مرزی جنوب هم به گونه‌ای عمل کردیم که مأموریت ما را هر سال تمدید کردند و اجازه ندادیم که هیچ فعالیت تروریستی در آن مناطق انجام شود که افتخاری بزرگ برای فرزندان استان به شمار می‌رود.