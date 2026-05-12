به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان تنگستان ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مراجعه‌کنندگان، از تلاش‌ها و زحمات مجموعه بهزیستی در خدمت‌رسانی به اقشار تحت پوشش تقدیر و بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های مردم تأکید کرد.



سلیمانی با بیان اینکه بهزیستی یکی از دستگاه‌های مهم و اثرگذار در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، گفت: حفظ کرامت مراجعان، پاسخگویی سریع و دقیق، و ارائه خدمات شایسته به مددجویان باید همواره در اولویت قرار داشته باشد.



وی همچنین بر لزوم حمایت از اقشار تحت پوشش و پیگیری جدی در زمینه ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی مددجویان تأکید کرد و افزود: تلاش همه دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر بهبود کیفیت خدمات و کاهش مشکلات جامعه هدف باشد.



فرماندار تنگستان در پایان این بازدید، از کارکنان اداره بهزیستی به‌دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی و نقش مؤثرشان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و خواستار تداوم روحیه مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و تعامل سازنده با شهروندان شد.