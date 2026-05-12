۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

فرماندار تنگستان: پاسخگویی سریع و حفظ کرامت در خدمت‌رسانی اولویت است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: حفظ کرامت مراجعان، پاسخگویی سریع و دقیق، و ارائه خدمات شایسته به مددجویان باید همواره در اولویت بهزیستی قرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان تنگستان ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مراجعه‌کنندگان، از تلاش‌ها و زحمات مجموعه بهزیستی در خدمت‌رسانی به اقشار تحت پوشش تقدیر و بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های مردم تأکید کرد.

سلیمانی با بیان اینکه بهزیستی یکی از دستگاه‌های مهم و اثرگذار در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، گفت: حفظ کرامت مراجعان، پاسخگویی سریع و دقیق، و ارائه خدمات شایسته به مددجویان باید همواره در اولویت قرار داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم حمایت از اقشار تحت پوشش و پیگیری جدی در زمینه ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی مددجویان تأکید کرد و افزود: تلاش همه دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر بهبود کیفیت خدمات و کاهش مشکلات جامعه هدف باشد.

فرماندار تنگستان در پایان این بازدید، از کارکنان اداره بهزیستی به‌دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی و نقش مؤثرشان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و خواستار تداوم روحیه مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و تعامل سازنده با شهروندان شد.

