فرماندار تنگستان: تأمین آب شرب سالم اولویت مدیریت اجرایی شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان تنگستان با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و جمعی از مسئولین ضمن اشاره به اهمیت حیاتی زیرساختهای آبی در توسعه پایدار شهرستان، اظهار داشت: تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهروندان، اولویت اصلی مدیریت اجرایی شهرستان است.
سلیمانی با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه و نظارت دقیق بر شبکه توزیع، افزود: انتظار میرود مدیریت جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و اتخاذ رویکرد جهادی، نسبت به کاهش هدررفت آب، رفع نوسانات فشار شبکه و پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی اهتمام ویژهای داشته باشد.
فرماندار تنگستان همچنین خطاب به مدیر جدید اداره آب و فاضلاب تأکید کرد: مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد شما، میزان رضایتمندی مردم است؛ بنابراین تلاش برای کسب رضایت حداکثری شهروندان از طریق ارائه خدماتِ باکیفیت و تکریم اربابرجوع باید در رأس برنامههای شما قرار گیرد.
سلیمانی ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات ارزنده اقای بهنام آزاد در دوران تصدی ریاست اداره آب و فاضلاب شهرستان، برای وی در مسئولیتهای آتی آرزوی موفقیت کرد و نیز با اهدا حکم، آقای خلیلی را بهعنوان رئیس جدید اداره آب و فاضلاب شهرستان تنگستان معرفی نمود.
بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهروندان، اولویت اصلی مدیریت اجرایی شهرستان است.
