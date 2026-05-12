کدام نهادها در مقابله با قاچاق دارو فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: علاوه بر سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، گمرک، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و مرکز ملی فضای مجازی در این عرصه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: هر یک از این نهادها بخشی از زنجیره نظارت را بر عهده دارند؛ از رصد مرزها و مبادی ورودی کالا توسط گمرک و نیروی انتظامی، تا پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توسط مراجع ذی‌ربط، و رسیدگی قضایی به پرونده‌های تخلف توسط قوه قضائیه.

مهرزادی درباره مکانیزم هماهنگی بین‌دستگاهی، توضیح داد: کارگروه‌های تخصصی مشترک با حضور نمایندگان این نهادها به‌ صورت دوره‌ای تشکیل می‌شود تا تبادل اطلاعات، شناسایی گلوگاه‌های نشت دارو و طراحی عملیات‌های هدفمند صورت پذیرد.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد خاطرنشان کرد: سامانه‌های یکپارچه پایش زنجیره تأمین نیز به‌عنوان ابزار فنی، امکان ردیابی لحظه‌ای دارو و شناسایی انحرافات را فراهم کرده‌اند.