سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان از دستاوردهای سفر رهبر شهید به کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح سه‌شنبه در مراسم پیاده‌روی خانوادگی گرامیداشت سالروز سفر تاریخی رهبر شهید به کردستان که در مجموعه آبیدر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم کردستان با آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های ملی است.

وی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مسئولان و جامعه ورزشی استان در برگزاری این مراسم افزود: این برنامه به مناسبت ۲۲ اردیبهشت، سالروز سفر تاریخی رهبر شهید به کردستان و با هماهنگی کامل دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان همراه بود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در ادامه با اشاره به نتایج و دستاوردهای این سفر در حوزه ورزش گفت: در جریان سفر رهبر شهید، ۳۵ پروژه ورزشی برای استان کردستان تصویب شد که امروز تمامی این پروژه‌ها تکمیل و بهره‌برداری شده‌اند.

خاکی خاطرنشان کرد: احداث سالن‌های ورزشی در چهار شهرستان، دو استخر سرپوشیده، هفت سالن سقف کوتاه، دو زمین چمن استاندارد و ۱۷ زمین ورزشی در روستاهای استان از جمله طرح‌هایی است که در قالب این مصوبات اجرا شده است.

وی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ورزشی استان را سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج عنوان کرد و گفت: این مجموعه ورزشی با تخصیص اعتبار ویژه و پیگیری‌های مستمر، سال گذشته به بهره‌برداری رسید و اکنون به یکی از ظرفیت‌های مهم ورزش کردستان تبدیل شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان تأکید کرد: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گسترش نشاط اجتماعی در استان خواهد بود.