فرزاد خاکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز سفر پُرخیر و برکت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به استان کردستان، برنامههای متنوعی در حوزه ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی، آیین تجلیل از قهرمانان و مدالآوران کردستانی، برپایی کارگاهها و دورههای آموزشی و تبیینی ویژه جوانان و ورزشکاران، برگزاری مسابقات و همایشهای ورزشی و همچنین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای ورزشی از جمله برنامههای پیشبینی شده در این ایام است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: این برنامهها با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همبستگی و پاسداشت دستاوردهای سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان برگزار میشود.
وی یادآور شد: رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ به استان کردستان سفر کردند که این سفر منشأ اقدامات مهم عمرانی و توسعهای در بخشهای مختلف بهویژه حوزه ورزش شد.
خاکی خاطرنشان کرد: در جریان این سفر، ۱۲۹ مصوبه با بیش از یکهزار و ۲۰۰ طرح به تصویب رسید که از جمله آنها احداث چهار سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره بود و امروز مردم و جوانان استان از مزایای آن بهرهمند هستند.
