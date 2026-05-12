استاندار کردستان: سفر رهبر شهید نقطه عطفی در تغییر نگاه به کردستان بود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح سه‌شنبه در مراسم پیاده‌روی خانوادگی گرامیداشت سالروز سفر رهبر شهید انقلاب به کردستان که در مجموعه تفریحی آبیدر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مردم کردستان همواره در صحنه‌های مختلف همراه نظام و انقلاب بوده‌اند و حضور گسترده امروز نیز جلوه‌ای از روحیه همدلی و انسجام در استان است.

وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدای مدرسه میناب و شهدای جنگ رمضان، از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های ورزشی و اقشار مختلف مردم در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه سفر رهبر شهید به این استان آثار ماندگاری برجای گذاشت، افزود: یکی از مهم‌ترین نتایج این سفر، تغییر نوع نگاه به کردستان از رویکردی امنیتی به نگاهی فرهنگی و اجتماعی بود؛ نگاهی که بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت‌ها، فرهنگ و هویت مردم استان شکل گرفت.

لهونی ادامه داد: رهبر شهید در جریان سفر خود همواره بر ضرورت حفظ وحدت میان مذاهب اسلامی و تقویت همزیستی شیعه و سنی تأکید داشتند و این رویکرد در تحکیم انسجام اجتماعی و ملی تأثیر بسزایی داشت.

وی همچنین به دستاوردهای اقتصادی و عمرانی این سفر اشاره کرد و گفت: در آن سفر تاریخی، یک‌هزار و ۲۵۸ پروژه برای کردستان مصوب شد که امروز تمامی آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

استاندار کردستان تصریح کرد: اعتبار اجرای این پروژه‌ها در زمان تصویب بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بود که ارزش فعلی آن به بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص استان خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی نظیر بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کوثر، کارخانه لاستیک بارز کردستان، ده‌ها پروژه ورزشی، گازرسانی گسترده به روستاها و جاده سنندج ـ مریوان از جمله طرح‌هایی هستند که در قالب مصوبات سفر رهبر شهید اجرا شده‌اند.

لهونی در پایان تأکید کرد: آثار و برکات این سفر تاریخی همچنان در روند توسعه، همبستگی و پیشرفت کردستان قابل مشاهده است.