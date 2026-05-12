به گزارش خبرگزاری مهر؛ شرکت اسپیس‌ایکس سیاست تازه‌ای را برای کاربران سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک اعمال کرده که بر اساس آن، استفاده از این سرویس در خارج از کشور محل ثبت حساب کاربری، مستلزم تکمیل فرایند «ثبت سفر» و ارائه اطلاعات هویتی است.

بر اساس تغییرات جدید اعلام شده در وب‌سایت استارلینک، تمامی کاربرانی که قصد استفاده از این سرویس را در خارج از کشور محل ثبت اولیه حساب خود دارند، باید اطلاعاتی از جمله نام کامل، تابعیت، تاریخ تولد، شماره گذرنامه، تصویر پاسپورت و یک تصویر زنده از چهره خود را ثبت کنند. در غیر این صورت، سرویس آن‌ها در خارج از کشور غیرفعال خواهد شد.

این شرکت در بخش پشتیبانی خود اعلام کرد که «ثبت سفر برای تمامی استفاده‌های استارلینک خارج از کشور یا قلمرو ثبت‌نام اولیه حساب الزامی است» و هشدار داد که عدم تکمیل این فرایند به قطع دسترسی کاربر در زمان حضور در خارج از کشور منجر می‌شود.

همزمان با انتشار این سیاست، شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های مرتبط با استارلینک گزارش داده‌اند که در اپلیکیشن این سرویس، یک هشدار قرمز رنگ دریافت کرده‌اند که از آن‌ها می‌خواهد ظرف ۲۵ روز اطلاعات پاسپورت و تأیید چهره خود را ثبت کنند. این تأیید هویتی از طریق گرفتن سلفی در اپلیکیشن استارلینک صورت می‌گیرد.

اگرچه اسپیس‌ایکس از سال گذشته در برخی بازارها، به‌ویژه کشورهای آفریقایی، احراز هویت کاربران را با استناد به مقررات محلی آغاز کرده بود، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد این هشدار اکنون برای برخی کاربران در آمریکا و کانادا نیز ظاهر شده است.

یکی از کاربران کانادایی در این خصوص اعلام کرد پس از تماس با پشتیبانی شرکت متوجه شده دلیل درخواست احراز هویت، استفاده او از دیش قابل حمل «Starlink Mini» بوده است. برخی کاربران و ناظران معتقدند این اقدام بخشی از سیاست استالینک برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران است. طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره استفاده از استارلینک توسط برخی گروه‌های مجرم، قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین و حتی نیروهای نظامی روسیه منتشر شده بود و به نظر می‌رسد اسپیس‌ایکس اکنون به دنبال کنترل سخت‌گیرانه‌تر استفاده از این شبکه باشد.

با این حال، سیاست جدید نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کرده است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مشروع بودن درخواست اطلاعات حساس هویتی ابراز تردید کرده‌اند و شماری دیگر هشدار داده‌اند که کاربران فاقد گذرنامه ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند.