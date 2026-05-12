رقابت آینده کشورها در حوزه فناوری و حکمرانی داده است

سیداحسان قاضی‌زاده‌ هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای اینکه این ظرفیت‌ها به شکل پایدار رشد کنند، لازم است زیرساخت‌های ارتباطی کشور از نظر کیفیت، پایداری و امنیت در سطح قابل قبولی قرار داشته باشند. هرگونه بی‌ثباتی در شبکه یا کاهش اعتماد کاربران می‌تواند بر فعالیت کسب‌وکارها اثر بگذارد.

وی افزود: بنابراین امنیت سایبری و توسعه اقتصاد دیجیتال در واقع دو مسیر جداگانه نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند. هرچه زیرساخت‌ها امن‌تر و پایدارتر باشند، زمینه برای رشد نوآوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز فراهم‌تر خواهد شد.

قاضی‌زاده‌ هاشمی در پاسخ به این سوال که آینده حکمرانی دیجیتال در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های آینده رقابت کشورها بیش از گذشته در حوزه فناوری و حکمرانی داده شکل خواهد گرفت. کشورهایی که بتوانند میان توسعه فناوری، امنیت زیرساخت‌ها و حقوق کاربران توازن ایجاد کنند، در این رقابت موفق‌تر خواهند بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب که در ایران نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار دیجیتال وجود دارد،گفت: اگر این ظرفیت‌ها با سیاست‌گذاری هوشمندانه، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای امنیت سایبری همراه شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد دیجیتال به یکی از موتورهای مهم رشد کشور تبدیل شود.

وی تصریح کرد: در نهایت باید تأکید کرد که حکمرانی سایبری یک موضوع صرفاً فنی نیست؛ بلکه بخشی از آینده توسعه کشور است. هرچه بتوانیم در این حوزه نگاه جامع‌تر، هماهنگ‌تر و آینده‌نگرانه‌تری داشته باشیم، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و کاهش تهدیدات پیش‌رو نیز بیشتر خواهد شد.