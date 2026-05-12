به گزارش خبرگزاری مهر، «جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت دونالد ترامپ با انتشار یک پیام در فضای مجازی نوشت، ترامپ احساس ناامیدی می کند چرا که تل آویو به دولت آمریکا توهم ساقط شدن سریع نظام ایران را منتقل کرد و فروخت.

وی اضافه کرد، صهیونیست ها این توهم را به دولت ترامپ منتقل کردند که می توان با مسلح کردن گروهک های تروریستی به سرعت نظام ایران را ساقط کرد.

کنت اضافه کرد، این طرح بر پایه آرزوها و خیال ها بنا شده بود نه واقعیت های میدانی. آمریکا باید خشم خود را متوجه مسئولان صهیونیست که واشنگتن را به سمت این جنگ سوق دادند کنند.

یک خبرنگار آمریکایی به اسم اسین نیز در این خصوص گفت، سخنان ترامپ بیانگر مداخله مستقیم مسلح کردن معترضان در داخل ایران از طریق واسطه ها است.

ترامپ تا کنون چند بار نسبت به این که سلاح های ارسالی به گروهک های تروریست به دست عناصر ضد ایران نرسیده ابراز نارضایتی کرده است!