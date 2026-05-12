به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، گفت که قصد دارد در سفر آینده خود به چین، مذاکرات طولانی با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، داشته باشد و ایران، اوکراین و بازارهای انرژی در صدر دستور کار مذاکرات قرار خواهند گرفت.
ترامپ گفت که معتقد نیست به کمک شی جینپینگ در مورد ایران نیاز دارد، اما خواهان بحثهای مفصلی در مورد درگیری با ایران است.
رئیسجمهور آمریکا که از جنگ با ایران خسته شده است، مدعی شد: ایران یا کار درست را انجام میدهد یا ما کار را تمام میکنیم.
ترامپ اظهار داشت: انتظار میرود شی جین پینگ پیش از پایان سال به آمریکا سفر کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که جنگ بین روسیه و اوکراین خیلی زود پایان خواهد یافت.
ترامپ تمدید معافیتهایی را که اجازه خرید نفت روسیه را برای کمک به مهار افزایش قیمت انرژی میدهد، رد نکرد.
