  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

ترامپ: با رئیس‌جمهور چین گفتگوی طولانی خواهم داشت

ترامپ: با رئیس‌جمهور چین گفتگوی طولانی خواهم داشت

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که در سفر به چین با رئیس‌جمهور این کشور گفتگوی طولانی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که قصد دارد در سفر آینده خود به چین، مذاکرات طولانی با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، داشته باشد و ایران، اوکراین و بازارهای انرژی در صدر دستور کار مذاکرات قرار خواهند گرفت.

ترامپ گفت که معتقد نیست به کمک شی جین‌پینگ در مورد ایران نیاز دارد، اما خواهان بحث‌های مفصلی در مورد درگیری با ایران است.

رئیس‌جمهور آمریکا که از جنگ با ایران خسته شده است، مدعی شد: ایران یا کار درست را انجام می‌دهد یا ما کار را تمام می‌کنیم.

ترامپ اظهار داشت: انتظار می‌رود شی جین پینگ پیش از پایان سال به آمریکا سفر کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که جنگ بین روسیه و اوکراین خیلی زود پایان خواهد یافت.

ترامپ تمدید معافیت‌هایی را که اجازه خرید نفت روسیه را برای کمک به مهار افزایش قیمت انرژی می‌دهد، رد نکرد.

کد مطلب 6828219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      انشاء الله هواپیماش سقوط کنه بمیره مردم دنیا از دستش راحت بشن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه