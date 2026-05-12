تشکیل ۱۲ پرونده تخلف برای واحدهای کارواش در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی‌منش در تشریح این خبر اظهار کرد: بازرسان این اداره‌کل در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر عملکرد واحدهای خدماتی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸ مورد بازرسی از واحدهای کارواش در سطح استان هرمزگان به‌عمل آورده‌اند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۲ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل شده است. ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر ۲۹۶ میلیون ریال برآورد شده که جهت بررسی دقیق‌تر و صدور رأی نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هرمزگان با تأکید بر استمرار نظارت بر واحدهای صنفی و خدماتی، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و یا ارائه خدمات نامناسب، می‌توانند موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند.

پیروی‌منش در پایان یادآور شد: علاوه بر سامانه تلفنی، امکان مراجعه حضوری به ادارات تابعه در شهرستان‌ها و یا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت در مرکز استان برای ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی فراهم است.