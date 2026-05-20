تشکیل پرونده برای ۱۵۰۰ تخلف صنفی از ابتدای سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی‌منش با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بازرسان این سازمان در راستای پایش وضعیت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ۱۱ هزار و ۱۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی در سراسر استان هرمزگان انجام داده‌اند.

‌وی با اشاره به خروجی این نظارت‌ها، افزود: طی این بازرسی‌ها یک هزار و ۵۸۷ فقره پرونده تخلف تشکیل شده است که جهت بررسی نهایی و صدور رأی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شده‌اند.

‌معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان هرمزگان ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده را مورد توجه قرار داد و گفت: ارزش مجموع این پرونده‌ها بیش از ۳ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

‌پیروی‌منش درباره نوع تخلفات صورت گرفته، بیان کرد: بازرسان این سازمان در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ بند تخلف را شناسایی کرده‌اند که عمده‌ترین آن‌ها شامل «عدم درج قیمت»، «گران‌فروشی» و «عرضه کالای قاچاق» بوده است.

‌وی در پایان با تأکید بر اهمیت نظارت مردمی بر بازار خاطرنشان کرد: شهروندان هرمزگانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گران‌فروشی، احتکار یا عدم درج قیمت، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.