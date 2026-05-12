به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای صهیونیستی «اسرائیل نیوز» در گزارشی نوشت: امارات متحده عربی در حال بازنگری اساسی در ائتلاف‌های منطقه‌ای خود است و دیگر مانند گذشته به سازمان‌های جمعی عربی و منطقه ای اعتماد ندارد.

این رسانه صهیونیستی افزود: خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) فقط یک اختلاف نفتی نبود، بلکه نشانه تغییری عمیق در تفکر ابوظبی است؛ تغییری که بر اساس آن، هر ائتلاف یا سازمانی باید بازده واقعی سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشته باشد.

اسرائیل نیوز به پاسخ ایران به تجاوز آمریکایی-صهیونیستی در جنگ رمضان اشاره و خاطرنشان کرد: جنگ علیه ایران نشان داد نهادهایی مانند شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در تأمین امنیت اعضا ناکارآمد هستند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: امارات اکنون به‌جای ائتلاف‌های احساسی به روابطی مبتنی بر عمل‌گرایی، منافع و قابلیت اتکا روی آورده است. در همین چارچوب، ابوظبی روابط امنیتی خود را با آمریکا و اسرائیل تقویت کرده است.