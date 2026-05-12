دستور ویژه دادگستری استان سمنان برای رفع موانع گردشگری در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در بازدید از روستای قلعه بالا بخش بیارجمند شهرستان شاهرود حمایت از فعالان گردشگری را یک اولویت برای دستگاه قضا برشمرد و ادامه داد: به همین منظور رفع موانع اجرایی، حقوقی و قضایی این فعالان گردشگری در دستور کار است.

وی توسعه صنعت گردشگری به ویژه در مناطق کمتر برخوردار را عامل مهم در ارتقا کیفیت زندگی مردم محلی دانست و توضیح داد: ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس را دیگر مزایای این گونه حمایت‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از اعلام آمادگی دادگستری برای حمایت از فعالان گردشگری خبر داد و بیان کرد: این اقدامات بستر ساز توسعه پایدار و متوازن مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.

اکبری توسعه گردشگری را منوط به حفظ هویت فرهنگی، صیانت از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست دانست و تصریح کرد: با تحقق این اهداف فوق منافع گردشگری به نفع مردم محلی تمام خواهد شد.

وی به موضوع ثبت جهانی روستای قلعه بالا اشاره داشت و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های برجسته طبیعی و فرهنگی این منطقه روند ثبت جهانی این روستا می بایست تسهیل شود.