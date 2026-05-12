  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

دستور ویژه دادگستری استان سمنان برای رفع موانع گردشگری در مناطق محروم

دستور ویژه دادگستری استان سمنان برای رفع موانع گردشگری در مناطق محروم

شاهرود-رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار تسهیل در روند ثبت جهانی روستای قلعه بالای بیارجمند شد و گفت: رفع موانع اجرایی، حقوقی و قضایی پیش روی فعالان گردشگری در دستور کار دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در بازدید از روستای قلعه بالا بخش بیارجمند شهرستان شاهرود حمایت از فعالان گردشگری را یک اولویت برای دستگاه قضا برشمرد و ادامه داد: به همین منظور رفع موانع اجرایی، حقوقی و قضایی این فعالان گردشگری در دستور کار است.

وی توسعه صنعت گردشگری به ویژه در مناطق کمتر برخوردار را عامل مهم در ارتقا کیفیت زندگی مردم محلی دانست و توضیح داد: ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس را دیگر مزایای این گونه حمایت‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از اعلام آمادگی دادگستری برای حمایت از فعالان گردشگری خبر داد و بیان کرد: این اقدامات بستر ساز توسعه پایدار و متوازن مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.

اکبری توسعه گردشگری را منوط به حفظ هویت فرهنگی، صیانت از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست دانست و تصریح کرد: با تحقق این اهداف فوق منافع گردشگری به نفع مردم محلی تمام خواهد شد.

وی به موضوع ثبت جهانی روستای قلعه بالا اشاره داشت و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های برجسته طبیعی و فرهنگی این منطقه روند ثبت جهانی این روستا می بایست تسهیل شود.

کد مطلب 6827543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه