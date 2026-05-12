کشف انبار احتکار ۵۰ تن سیمان در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ملایر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی سودجو در زمینه احتکار سیمان و عرضه خارج از شبکه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با همکاری اطلاعاتی سپاه ناحیه ملایر و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی، از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و محل مورد نظر را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی ملایر بیان کرد: در بازرسی انجام شده از یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان، ۵۰ تن سیمان احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده گفت: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران اقتصادی و محتکران کالا اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه احتکار و عرضه خارج از شبکه کالا، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.