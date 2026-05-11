به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه‌ جمهوری اسلامی نوشت: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم کشورمان در شرایط بسیار حساسی قرار دارد که شاید نتوان نظیر آن را در تاریخ ایران پیدا کرد. با دو ارتش که یکی خود را قدرتمندترین ارتش جهان می‌داند و دیگری مدعی است که قوی‌ترین ارتش منطقه است پنجه در پنجه هستیم. دلارهای نفتی و پایگاه‌های رایگان کشورهای عرب منطقه هم در اختیار این دو ارتش تروریست قرار دارند. افکار عمومی منطقه و جهان با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست ولی بوق‌های تبلیغاتی عمده در سطح بین‌الملل برای این دو دشمن غدار ما کار می‌کنند. در این رویاروئی و نبرد نابرابر، ما مردم ایران چاره‌ای غیر از پیروز شدن نداریم.

درست است که باید راه دیپلماسی را هم باز بگذاریم ولی طرف‌های ما بارها نشان داده‌اند که قابل اعتماد نیستند و حتماً دست ما باید روی ماشه باشد. دنیای امروز هم به قدری دچار هرج و مرج و بی‌قانونی است که صهیونیست‌ها ظرف دو سال بیش از ۸۰ هزار فلسطینی را در غزه می‌کشند و حدود ۲۰۰ هزار نفرشان را زخمی و معلول می‌کنند و خانه و کاشانه‌شان را به ویرانه تبدیل می‌کنند، آمریکا رئیس‌ جمهور ونزوئلا را شبانه می‌رباید و میز مذاکره با ایران را بمباران می‌کند و رهبر و دولتمردانش را ترور می‌کند و ۱۶۸ کودک و معلم را در چند دقیقه در میناب قتل‌عام می‌کند ولی نه‌تنها این جانیان مؤاخذه و محاکمه و مجازات نمی‌شوند بلکه حتی سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی که فلسفه وجودیشان مقابله با جرائم بین‌المللی است این جنایات را محکوم نمی‌کنند.

در جهانی این‌چنین بی‌در و پیکر و بی‌حساب و کتاب، وقتی کشوری مثل ایران می‌خواهد در برابر دو ارتش تروریست، جنایتکار، وحشی و بی‌اخلاق بایستد و باید هم بایستد، حداقل به سه عامل تأمین‌کننده اقتدار نیاز دارد. این سه عامل عبارتند از نیروهای مسلح قوی، مردم حاضر در صحنه و اقتصاد رو به راه. در مورد اقتصاد، از تعبیر پررونق استفاده نکردیم چون طبیعی است که در شرایط تحریم و جنگ، اقتصاد دچار مشکل می‌شود ولی حتی در زمان جنگ هم باید به زندگی مردم توجه شود تا بتوانند در صحنه حضور داشته باشند و پشت جبهه را نگهدارند.

نیروهای مسلح هم علاوه بر انگیزه و روحیه، به امکانات و تجهیزات نیاز دارند که آنهم با اقتصاد پیوند قطعی و حتمی دارد. در این حساس‌ترین مقطع تاریخ ایران، سروسامان دادن به اقتصاد و تقویت هرچه بیشتر انسجام ملی، نیازهای حیاتی جامعه ما هستند. اقتصاد را مسئولان باید سروسامان بدهند تا معیشت مردم آسیب نبیند و مردم بتوانند بدون دغدغه در صحنه حاضر باشند. دولت و قوه قضائیه در این زمینه وظایف سنگینی برعهده دارند. دولت با نظارت دقیق مانع اجحاف شود و قوه قضائیه بدون مماشات با محتکران و گران‌فروشان قاطعانه برخورد کند.

مسئولان این هر دو قوه صحبت های خوبی ارائه می‌دهند ولی حل مشکل احتکار و گرانی فقط با مجازات عملی دانه‌درشت‌های محتکر و گران‌فروش میسر است. این دو قوه باید دست به دست همدیگر بدهند و با سردمداران اخلال در اقتصاد برخورد عملی قاطعانه کنند و اگر در بدنه دولت و حاکمیت کسانی با اخلالگران اقتصادی همدست هستند آنها را هم بدون اغماض مجازات کنند. اقتصاد را اینگونه می‌توان از شر اخلالگران نجات داد.

انسجام ملی هم مقوله‌ای نیست که بتوان آن را با نصیحت و شعار دادن محقق ساخت. آن نماینده افراطی مجلس که به جای قانونگذاری درباره جنگ و صلح فرمان می‌دهد و آن کارشناس یا مجری رسانه ملی که از رسمی‌ترین تریبون کشور دستور ویران کردن کاخ‌های سران فلان کشورها را صادر می‌کند و این هر دو دست به دست همدیگر می‌دهند برای مسدود کردن هر راهی غیر از جنگ، خطرشان برای کشور از نتانیاهو و ترامپ کمتر نیست.

کسانی که با سخنان تفرقه‌افکنانه و شعارهای ضدوحدت تلاش می‌کنند تجمعات پربرکت شبانه مردم را کم‌رونق کنند و این نعمت بزرگ را از ایران که بشدت به آن نیاز دارد سلب کنند، بزرگ‌ترین کمک را در اختیار دشمنان قرار می‌دهند. با این دو گروه اخلالگر برخورد قاطعانه و عملی کنید و ایران را در شرایط بسیار حساس کنونی از اسارت آنان نجات دهید.