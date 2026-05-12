ایستگاه مترو ورزشگاه تختی در خط ۷ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از ایستگاه مترو ورزشگاه تختی و ۲.۵ کیلومتر مسیر تونلی در خط ۷ متروی تهران ظهر امروز – سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، محمد آخوندی و مهدی پیرهادی اعضای شورای اسلامی شهر تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، نعمتالله فرزانپور مدیرعامل شرکت مترو، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو و دیگر مدیران شهری در قالب دویست و شانزدهمین پویش امید و افتخار برگزار شد.
ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان بیست و دومین و آخرین ایستگاه منتهی الیه جنوب شرقی خط ۷ مترو تهران، در منطقه ای پرجمعیت واقع شده و با بهرهبرداری از آن، نه تنها ایستگاههای بدنه اصلی خط ۷ تکمیل خواهد شد بلکه حدود ۲.۵ کیلومتر مسیر به طول شبکه قابل بهرهبرداری مترو تهران افزوده میشود.
این ایستگاه عریضترین ایستگاه متروی کشور، بیستودومین ایستگاه خط ۷ متروی تهران و یکی از بزرگمقیاسترین ایستگاههای جهان محسوب میشود و با مساحت ۱۹ هزار مترمربع پهناورترین ایستگاه جزیرهای غیرتقاطعی به شمار میرود. در عین حال عنوان طولانیترین ایستگاه شبکه متروی کشور را نیز با طول ۳۹۰ متر به خود اختصاص داده است.
در جریان عملیات ساخت این کلانپروژه، بتنریزی با حجم تقریبی ۹۰۰ متر مکعب در یک شیفت کاری و در چهار جبهه مختلف انجام شده و حجم خاکبرداری نیز به ۲۳۴ هزار مترمکعب رسیده است. این ایستگاه دارای ۶ دستگاه پله برقی است و برای تردد راحت معلولین، ۴ دستگاه آسانسور در آن تعبیه شده است.
