شبکه برق پایتخت به پایداری کامل رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) در ابتدای نشست خبری ویژه بزرگداشت روز روابط عمومی با شعار «پیشگامان ارتباطات، معماران اعتماد، راویان بی‌روایت» که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، و الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار گردید با اشاره به تمرکز بیش از ۵۰ درصد حملات در تهران، ابعاد خسارات را تشریح کرد و گفت: صنعت برق به‌رغم حملات گسترده در دوران جنگ، با اتکا به حضور شبانه‌روزی ۵ هزار نیروی عملیاتی، توانست تداوم خدمات‌رسانی را حفظ کرده و از بحران‌ها عبور کند.

ناظریان از پایان یافتن تمامی بازسازی‌ها و بازگشت شبکه برق پایتخت به حالت پایدارِ کامل خبر داد و افزود: ما به‌طور متوسط روزانه ۲۰ تا ۲۵ اصابت داشتیم که مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم به شبکه آسیب می‌زد. اصابت‌ها نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد می‌کرد، اما تمام سعی ما این بود که در اولین فرصت به محل حادثه اعزام شویم و مشکل خاموشی را برطرف کنیم؛ تلاشی که متاسفانه به شهادت تنی چند از همکاران ما نیز منجر شد.

او با تشریح یکی از حساس‌ترین عملیات‌های این شرکت افزود: در پی یکی از آسیب‌ها در شرق تهران در ساعت ۹ شب، برق حدود نیم میلیون نفر از شهروندان و چندین بیمارستان قطع شد، اما با اقدام جهادی، این بحران در کمتر از یک ساعت و نیم به طور کامل برطرف گردید.

ناظریان، «میدان‌داری شخص وزیر نیرو» را مرکز ثقل موفقیت در این عملیات‌ها دانست و تاکید کرد که با وجود همزمانی شرایط جنگ، ماه رمضان و عید نوروز، نیروهای پشتیبانی لحظه‌ای دست از کار نکشیدند.

مدیرعامل توزیع برق تهران با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش روانی جامعه در شرایط بحران، از ارسال ۲ میلیون پیام اطلاع‌رسانی به شهروندان تهرانی خبر داد و خاطرنشان کرد که تداوم بهره‌برداری از طرح‌های جدید نیز هیچ‌گاه متوقف نشد.

وی در پایان در خصوص برنامه‌های پیش‌رو اعلام کرد: امسال یکی از برنامه‌های جدی ما، تمرکز بر برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی است تا با تداوم این روند بتوانیم با موفقیت از دوره اوج بار شبکه عبور کنیم.