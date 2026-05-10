به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ماشاالله تابعجماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، از دو اقدام مهم و تحولآفرین در حوزه توسعه فناوری در دوره جدید مدیریتی وزارت نیرو خبر داد و گفت: نخستین اقدام، انتصاب مشاور در حوزه توسعه فناوری برای اولین بار در تاریخ وزارت نیرو و دومین اقدام، آغاز عملی راهاندازی پارک علم و فناوری نیرو پس از چندین سال انتظار است.
معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو در تشریح اهداف راهاندازی این پارک افزود: پارکهای علم و فناوری فضایی را برای حضور و استقرار واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان فراهم میکنند تا بتوانند محصولات مرتبط با حوزههای تخصصی خود را توسعه دهند. در صنعت آب و برق نیز قرار است فضای فیزیکی مناسبی ایجاد شود تا شرکتهای دانشبنیان پس از تأیید در کمیته پذیرش، در این پارک مستقر شوند و به توسعه بازار کمک کنند.
وی با اشاره به ساختار این پارک تصریح کرد: در این پارک، دو ناحیه نوآوری شامل ناحیه نوآوری آب و فاضلاب و ناحیه نوآوری برق و انرژی راهاندازی خواهد شد تا فضای لازم برای استقرار شرکتهای دانشبنیان در این حوزههای تخصصی فراهم شود.
تابعجماعت در خصوص تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال در صنعت آب و برق خاطرنشان کرد: حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ شرکت دانشبنیان در عرصه آب و برق کشور فعالیت دارند که از این تعداد، ۳۰ درصد آنها در حوزه آب و فاضلاب و مابقی در حوزه برق و انرژی مشغول به فعالیت هستند.
معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی پارک علم و فناوری نیرو، شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای فناورانه در صنعت آب و برق و حل مسائل و چالشهای این حوزه با اتکا به توان داخلی و شرکتهای دانشبنیان خواهیم بود.
