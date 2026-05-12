به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته «آن برونت»، متخصص ژنتیک در آزمایشگاه دانشگاه استنفورد، «اگرچه ماهی کپور فقط چهار تا هشت ماه عمر می‌کند، اما ویژگی‌های بیولوژیکی مهمی را با انسان‌ها مشترک است، از جمله مغز پیچیده. این امر آنها را به یک مدل ارزشمند برای مطالعه پیری تبدیل می‌کند.»

محققان با نظارت ۲۴ ساعته بر ماهی کپور، دریافتند که عادات ساده در میانسالی، مانند فعال ماندن و خوابیدن، می‌تواند طول عمر را پیش‌بینی کند.

این مطالعه نشان داد ماهی‌هایی که پرتحرک بودند و بیشتر شب‌ها می‌خوابیدند، تمایل به زندگی طولانی‌تر داشتند، در حالی که ماهی‌هایی که سرعت تحرک خود را کاهش می‌دادند، عمر کوتاه‌تری داشتند.

برونت در یک بیانیه خبری گفت: «رفتار یک خوانش فوق‌العاده یکپارچه است که منعکس کننده اتفاقاتی است که در مغز و بدن رخ می‌دهد. نشانگرهای مولکولی ضروری هستند، اما آنها فقط بخش‌هایی از زیست‌شناسی را ثبت می‌کنند. با رفتار، شما کل ارگانیسم را به طور مداوم و غیرتهاجمی می‌بینید.»

این مطالعه نشان داد که پیری به شکل پیوسته اتفاق نمی‌افتد. در عوض، محققان دریافتند که جهش‌های ناگهانی بین مراحل وجود دارد.

آنها گفتند که این یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از دستگاه‌های پوشیدنی برای ردیابی رفتارهای روزمره مانند حرکت و خواب می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد فرآیند پیری انسان ارائه دهد.

محققان خاطرنشان کردند به طور معمول، مطالعات پیری، حیوانات جوان را با حیوانات مسن‌تر مقایسه می‌کند. اگرچه روشی مفید است، اما می‌تواند نحوه پیر شدن افراد در طول زمان و چگونگی ایجاد تفاوت‌ها بین آنها را از دست بدهد.

دلیل: حتی زمانی که حیوانات در شرایط تقریباً یکسان پرورش می‌یابند، به طور متفاوتی پیر می‌شوند و طول عمر بسیار متفاوتی دارند. محققان این سوال را مطرح کردند که آیا رفتار طبیعی می‌تواند زمان شروع تفاوت‌ها را نشان دهد یا خیر.

برای این مطالعه، آنها یک سیستم خودکار راه‌اندازی کردند که در آن هر ماهی تحت نظارت ویدیویی مداوم در مخزن خود بود. محققان توانستند وضعیت، سرعت، استراحت و حرکت حیوانات را فریم به فریم تجزیه و تحلیل کنند.

در مجموع، عناصر اساسی نحوه حرکت و استراحت آنها به ۱۰۰ عمل کوتاه و تکراری تقسیم شد.

ویدئوها نشان دادند که در ۷۰ تا ۱۰۰ روزگی- اوایل میانسالی- ماهی‌هایی که عمر کوتاه‌تر یا طولانی‌تری داشتند، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دادند.

آن‌هایی که عمر کوتاه‌تری داشتند، تمایل بیشتری به خوابیدن در طول روز داشتند. آن‌هایی که عمر طولانی‌تری داشتند، بیشتر شب‌ها می‌خوابیدند.

آن‌هایی که قرار بود عمر طولانی‌تری داشته باشند، سریع‌تر و با شدت بیشتری شنا می‌کردند و در طول روز فعال‌تر بودند. محققان خاطرنشان کردند که این نوع حرکت خودبه‌خودی در گونه‌های دیگر نیز با طول عمر مرتبط بوده است.

و این مطالعه نشان داد که برای تخمین طول عمر، تنها به چند روز داده‌های رفتاری از ماهی‌های میانسال نیاز است.

بیشتر ماهی‌ها ۱ تا ۶ تغییر سریع در رفتار داشتند که هر کدام چند روز طول می‌کشید و پس از آن دوره‌های طولانی‌تر پایداری وجود داشت.

این یافته ها با مطالعات انجام شده روی انسان‌ها مطابقت دارد، که نشان می‌دهد تغییرات مولکولی در پیری به صورت موجی رخ می‌دهد. محققان آن را با بازی برج جنگا مقایسه کردند، که در آن می‌توان بلوک‌های زیادی را با تأثیر کمی حذف کرد تا زمانی که یک تغییر اساسی باعث تغییر ناگهانی شود.