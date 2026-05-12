قدیر حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت نگران‌کننده تالاب‌های شمالی استان خبر داد و اظهار کرد: حدود دو تا سه هفته پیش، در پی بارندگی‌ها در حوزه رودخانه اترک، بخشی از روان‌آب‌ها به سمت تالاب‌های منطقه هدایت شد، اما میزان آب انتقالی محدود بود.

وی افزود: بر اساس برآوردها، تالاب‌های آلماگل و آجی‌گل هر کدام تنها حدود ۳۰ درصد از مساحت خود آبگیری شدند که این میزان پاسخگوی نیاز اکولوژیک این زیست‌بوم‌ها نیست.

حسن‌زاده با اشاره به وضعیت تالاب آلاگل اظهار کرد: متأسفانه در جریان سیلاب‌های اخیر، هیچ آبی به این تالاب نرسید و همچنان با خشکی کامل مواجه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان تأکید کرد: تالاب‌های شمالی استان عمدتاً از طریق رودخانه اترک تغذیه می‌شوند و رودخانه‌های داخلی مانند گرگان‌رود نقشی در تأمین آب این تالاب‌ها ندارند؛ به همین دلیل، هرگونه کاهش آورد اترک به‌طور مستقیم بر وضعیت این تالاب‌ها اثر می‌گذارد.

وی درباره برنامه‌های پیش‌رو گفت: در صورت وقوع بارش در استان خراسان و افزایش دبی رودخانه اترک، تلاش خواهیم کرد تا در نوبت‌های بعدی، سهم بیشتری از آب را به تالاب‌ها منتقل کنیم.

کاهش حضور پرندگان مهاجر

حسن‌زاده در ادامه به وضعیت پرندگان مهاجر اشاره کرد و گفت: فصل مهاجرت معمولاً از آبان‌ماه آغاز می‌شود، اما در سال گذشته به دلیل کمبود آب در تالاب‌ها، میزان حضور پرندگان مهاجر به‌طور محسوسی کاهش یافت.

وی افزود: البته بخشی از پرندگان به سمت مناطق دارای آب مانند گمیشان و خلیج گرگان و همچنین برخی آب‌بندان‌ها هدایت شدند، اما در خود تالاب‌ها سرشماری قابل توجهی ثبت نشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان با بیان اینکه پراکندگی زیستگاه‌ها باعث جابه‌جایی پرندگان شده است، گفت: در شرایط کم‌آبی، پرندگان به ناچار به سمت آب‌بندان‌ها و سایر زیستگاه‌های جایگزین کوچ می‌کنند.

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه پمپاژ آب

وی از پیشرفت قابل توجه یکی از پروژه‌های احیای تالاب‌ها خبر داد و افزود: پروژه پمپاژ و تأمین آب تالاب‌ها از طریق کانال‌های متصل به دریا، حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حسن‌زاده ادامه داد: در صورت تأمین اعتبارات، امیدواریم تا پایان شهریورماه تجهیزات این پروژه نصب و راه‌اندازی شود تا بتوان بخشی از آب مورد نیاز تالاب‌ها را از مسیرهای جایگزین تأمین کرد.

چشم‌انتظار بارش‌های آینده

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان در پایان با تأکید بر وابستگی شدید تالاب‌های منطقه به شرایط اقلیمی، خاطرنشان کرد: احیای کامل تالاب‌ها نیازمند بارش‌های مؤثر در بالادست، به‌ویژه در استان خراسان، و مدیریت بهینه منابع آب است؛ در غیر این صورت، روند خشکی این زیست‌بوم‌های ارزشمند ادامه خواهد داشت.