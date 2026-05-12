به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، جلسه بررسی برنامه سال ۲۰۲۶ طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی این طرح، و تمامی اعضای تیم اجرایی پروژه برگزار شد. در این نشست، اثناعشری، مدیر ملی طرح، جزئیات برنامه جامع سال آینده را که بر چهار ستون اصلی استوار است، ارائه کرد.

یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی دقیق ابعاد مالی طرح بود. مجری ملی طرح با تأکید بر لزوم تحقق کامل تعهدات مالی، خواستار تخصیص هوشمندانه بودجه به مولفه‌های مختلف و نظارت شفاف بر هزینه‌کرد تا پایان سال میلادی شد. هدف از این اقدامات، تضمین بهره‌وری منابع و پیشگیری از هرگونه ناکارآمدی در اجرای پروژه‌های عمرانی و حفاظتی است.

در بخش مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، پیشرفت‌های حاصله در زمینه کشاورزی پایدار و توسعه معیشت‌های سازگار با اکوسیستم تالابی در استان‌های پایلوت مورد بحث قرار گرفت. با وجود موفقیت مدل اجرایی سال گذشته که بر مشارکت شرکت‌های محلی استوار بود، تیم پروژه تصمیم گرفت در رویکرد جدید نیز ارتباط عمیق با جوامع هدف حفظ شود. این تصمیم با هدف ارتقای چشمگیر کیفیت فعالیت‌ها و افزایش اثربخشی طرح‌های اشتغال‌زایی اتخاذ گردید.

لاهیجان‌زاده با ارائه پیشنهادات عملیاتی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد که طرح حفاظت از تالاب‌های ایران همکاری خود را با «مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر» گسترش دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل عقد تفاهمنامه‌های جدید، برگزاری دوره‌های آموزشی منطقه‌ای و تبادل دانش با کشورهای عضو کنوانسیون برای بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی بود.

برگزاری منظم جلسات مرور اقدامات به عنوان ابزاری برای هم‌افزایی اعضای تیم و بهبود برنامه‌های آتی، در این نشست به عنوان یک الزام کلیدی تلقی شد. این اقدامات نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اکوسیستم‌های تالابی کشور و جوامع وابسته به آن‌هاست.