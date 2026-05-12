به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نیک‌منش با اشاره به دلایل رشد قیمت سیمان گفت: افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد کارگری و هزینه‌های انرژی از جمله عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام‌شده سیمان بوده است.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: اگرچه تغییر قیمت سیمان نسبت به یک تا دو ماه گذشته قابل مشاهده است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای گران‌فروشی، سودجویی یا سایر تخلفات صنفی باشد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه عمده نگرانی‌ها در بخش خرده‌فروشی‌هاست، تصریح کرد: در حال حاضر گزارش قابل توجهی از احتکار سیمان وجود ندارد، چرا که این کالا شرایط نگهداری و تاریخ مصرف مشخصی دارد و به طور مستقیم در معرض فروش عمومی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: بازرسان با بررسی فاکتور خرید واحدهای صنفی و تطبیق آن با درصد سود قانونی، قیمت فروش سیمان را کنترل می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

گشت‌های مشترک با تعزیرات و صمت

نیک‌منش درباره نحوه نظارت بر بازار سیمان گفت: بازرسی‌ها علاوه بر ظرفیت اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف، با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک انجام می‌شود.

وی افزود: در مواردی که شدت تخلفات بیشتر باشد، پرونده‌ها با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی پیگیری خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف، گزارش بازرسی بلافاصله تنظیم و برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و تصمیم نهایی توسط شعب تعزیرات اتخاذ خواهد شد.

بازار با کمبود سیمان مواجه نیست

نیک‌منش در پایان با اشاره به وضعیت تأمین سیمان در کشور گفت: از نظر فراوانی کالا، وضعیت بازار مطلوب است و تاکنون گزارشی درباره کمبود سیمان دریافت نشده است.

وی در عین حال افزود: افزایش محسوس قیمت سیمان در ماه‌های اخیر موجب نارضایتی و نگرانی مصرف‌کنندگان شده و شکایت‌های مردمی متعددی در این زمینه به اتاق اصناف گزارش شده است.