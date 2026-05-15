افزایش ۸ درصدی میزان تأمین برق صنعت سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بررسی آمار تأمین انرژی برق صنایع سیمان نشان میدهد از ابتدای اردیبهشت امسال، میزان برق تحویلی به این صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که پس از آغاز ایام آتشبس در کشور (۱۹ فروردین)، تا ۲۴ اردیبهشتماه، صنایع سیمان حدود ۲۸ درصد انرژی برق بیشتری نسبت به ایام جنگ رمضان دریافت کردهاند.
این افزایش نشاندهنده آن است که وزارت نیرو با در نظر گرفتن اهمیت تولید پایدار در بخش صنعت، تأمین انرژی مورد نیاز صنایع را در اولویت قرار داده و در این بازه، این صنایع بهطور متوسط همتراز دوران پیش از جنگ از شبکه برق کشور انرژی برق دریافت کردهاند که نشان دهنده بازگشت به وضعیت عادی در این مشترکان است.
بر اساس این آمار، روند تأمین برق واحدهای صنعت سیمان در وضعیت عادی بوده و میزان انرژی تحویلی به این صنعت از ۱۹ اردیبهشت تاکنون تنها ۲ درصد کمتر از ۱۹ روز ابتدایی اردیبهشتماه بوده است.
فعالان صنعت معتقدند تداوم این روند میتواند به حفظ ثبات تولید و آرامش بازار سیمان در ماههای پیش رو کمک کند.
نظر شما