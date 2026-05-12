به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لو پاک ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان با اشاره به وضعیت آسفالت معابر در چهار سال گذشته، گفت: در حوزه آسفالت‌ریزی شهری، اتفاقات خوبی رقم خورده و در مقایسه با دوره‌های پیشین، وضعیت معابر شهری مطلوب ارزیابی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از طرح‌های عمرانی شهر با وقوع جنگ تحمیلی متوقف نشده است، افزود: روند اجرای طرح‌های عمرانی بر اساس روال معمول خود ادامه دارد. پروژه‌های بزرگی همچون پروژه شهیدان کریمی، بوستان شهر و پارک ارم نه تنها متوقف نشده، بلکه آغاز عملیات طرح‌های جدید نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

حمزه‌لو پاک با اشاره به حضور حماسی و پرشور مردم زنجان در ۷۲ شب گذشته، این حضور مسئولانه را تحسین کرد و افزود: تداوم اجتماعات مردمی در میدان دفاع، وظیفه ما را در خدمت‌رسانی سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: هرچند مدیریت شهری در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی در تأمین منابع درآمدی مواجه است، اما تمام تلاش ما بر این است که شرمنده مردم نباشیم و حتی فراتر از وسع خود خدمت‌رسانی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موضوع نصب سردیس مشاهیر در محوطه سبزه میدان اشاره کرد و گفت: انتخاب این مشاهیر با مشورت صاحب‌نظران و متخصصان انجام می‌شود.

حمزه‌لو پاک افزود: سال گذشته ۱۸ سردیس از مشاهیر در این مکان نصب شده است. رویکرد ما نگاه استانی به این موضوع است و چهره‌ها منحصر به شهر زنجان نخواهد بود.