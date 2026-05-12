۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

انهدام باند ۴ نفره زورگیران تلفن همراه در شاهین‌شهر

اصفهان–فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر ازشناسایی و دستگیری باند چهار نفره سارقان زورگیر خبر داد و گفت: این متهمان با تهدید سلاح سرد در پارک‌ها و مناطق خلوت تلفن همراه و وجه سرقت کردند.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان شاهین‌شهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی از شهروندان مبنی بر وقوع چند مورد سرقت به شیوه زورگیری در برخی پارک‌ها و مناطق خلوت و حاشیه‌ای، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس نشان داد چهار جوان با تشکیل یک باند، در ساعات پایانی شب در پارک‌ها و مناطق کم‌تردد پرسه می‌زدند و با تهدید قمه، چاقو و سایر انواع سلاح سرد، نوجوانان و جوانان را هدف قرار داده و تلفن همراه و وجه نقد آنان را به زور سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و رصد تحرکات متهمان، مخفیگاه‌های آنان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند هر چهار عضو این باند را در کمترین زمان ممکن دستگیر کنند.

وی با اشاره به نتایج بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان تصریح کرد: در جریان این عملیات، چند قبضه انواع سلاح سرد غیرمجاز کشف شد و متهمان در تحقیقات اولیه و بازجویی‌های تخصصی پلیس، به سه فقره سرقت زورگیری تلفن همراه و وجه نقد از شهروندان اعتراف کردند.

سرهنگ بدیعیان خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مرجع قضائی شهرستان تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: از شهروندان به‌ویژه نوجوانان و جوانان درخواست می‌شود در ساعات پایانی شب از تردد در پارک‌ها و مناطق خلوت و حاشیه‌ای خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

