  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

عامل نزاع دسته‌جمعی خانی‌آباد پس از بازگشت به کشور دستگیر شد

عامل نزاع دسته‌جمعی خانی‌آباد پس از بازگشت به کشور دستگیر شد

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که متهم یک نزاع دسته‌جمعی در خانی‌آباد، پس از فرار به خارج از کشور، با بازگشت به ایران توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: عامل اصلی یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در منطقه خانی‌آباد، پس از ارتکاب جرم و برای فرار از قانون، به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده بود.

این متهم که مدتی را خارج از کشور سپری کرده بود، با تصور اینکه پرونده وی مختومه شده و پلیس دیگر به دنبال او نخواهد بود، اخیراً به کشور بازگشت. مأموران پلیس با شناسایی محل اختفای وی و انجام عملیات هدفمند و دقیق، حلقه محاصره را تکمیل کردند و متهم پیش از آنکه فرصتی برای واکنش پیدا کند، دستگیر شد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد که پلیس با جدیت و تعهد، پیگیری پرونده‌ها را تا حصول نتیجه نهایی و اجرای عدالت ادامه خواهد داد و همکاری موثر مقام قضایی نقش مهمی در پیشبرد سریع و دقیق پرونده‌ها دارد.

کد مطلب 6827666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه