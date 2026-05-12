به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: عامل اصلی یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در منطقه خانی‌آباد، پس از ارتکاب جرم و برای فرار از قانون، به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده بود.

این متهم که مدتی را خارج از کشور سپری کرده بود، با تصور اینکه پرونده وی مختومه شده و پلیس دیگر به دنبال او نخواهد بود، اخیراً به کشور بازگشت. مأموران پلیس با شناسایی محل اختفای وی و انجام عملیات هدفمند و دقیق، حلقه محاصره را تکمیل کردند و متهم پیش از آنکه فرصتی برای واکنش پیدا کند، دستگیر شد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد که پلیس با جدیت و تعهد، پیگیری پرونده‌ها را تا حصول نتیجه نهایی و اجرای عدالت ادامه خواهد داد و همکاری موثر مقام قضایی نقش مهمی در پیشبرد سریع و دقیق پرونده‌ها دارد.